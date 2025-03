Denuncian presunto acoso sexual de conductor de un vehículo de plataforma a una joven en Ibagué

Ibagué

Una denuncia a través de redes sociales sobre un presunto acoso sexual por parte de un conductor de un vehículo de plataforma se ha convertido en viral en la ciudad de Ibagué.

Según el relato en Facebook de una de las jóvenes afectadas, en la madrugada del domingo 30 de marzo junto a cuatro amigas solicitaron un vehículo para que las llevara a las casas de cada una.

“Durante el trayecto, mi prima iba adelante y nosotras tres atrás. En la primera parada, dos de ellas se bajaron y mientras esperábamos a una de ellas, mi prima salió del carro para llamarlas. Yo me quedé sola en la parte de atrás, aparentemente dormida. Fue en ese momento cuando el conductor, quien manejaba un Kwid Rojo con placa GSU664, metió su mano entre mis piernas y me tocó. No estaba dormida; me moví de inmediato y él actuó como si nada hubiera pasado y quitó su mano rápidamente”, denunció la joven en redes sociales.

A la vez manifestó que “Cuando ellas regresaron, yo estaba en estado de shock, empecé a llorar y tenía mucho miedo. Al llegar a la segunda parada, no iba a permitir que ese hombre me llevara hasta mi casa. En ese momento, una de mis amigas lo confrontó, pero él arrancó el carro incluso con las puertas abiertas y a toda velocidad con nosotras adentro mientras gritaba ¿entonces nos estrellamos, ustedes verán? Durante el forcejeo, en el que intentábamos que se detuviera, golpeó y hasta mordió a mi amiga. Cinco cuadras después, logramos que se detuviera, abrimos la puerta y nos bajamos rápido.

Finalmente, la joven mencionó que este tipo de agresores no pueden seguir poniendo en peligro a más mujeres. “No podemos quedarnos calladas. Denunciemos, compartamos y exijamos justicia para evitar que más personas sean víctimas de esta persona”.

En redes sociales este caso ha generado un rechazo total por parte de la comunidad. Se está a la espera que se adelante la denuncia formal por parte de las afectadas y un pronunciamiento de las autoridades sobre este caso.