Abogada de Carlos Lehder interpone Hábeas Corpus por considerar que está ilegalmente detenido

JUSTICIA

Luego de que el capo del narcotráfico, Carlos Lehder, fuera detenido mientras ingresaba al país proveniente de Alemania el pasado viernes 28 de marzo, su defensa ha estado a cargo de la abogada, Sondra MaCollins Garvin, quien recientemete interpuso un Hábeas Corpus por considerar que se encuentra ilegalmente detenido.

Para MaCollins es evidente que hay una prescripción de la pena y no hay vigencia de la orden de captura por lo que interpuso el Hábeas Corpus para que quede en libertad.

“Han transcurrido más de siete (7) años desde la expedición de dicha orden sin que exista constancia alguna de su prórroga, conforme a lo establecido por el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, que limita la vigencia de una orden de captura a un (1) año, prorrogable a petición del fiscal. En consecuencia, dicha orden perdió fuerza ejecutoria y no podía servir de fundamento válido para una privación de la libertad en 2025″, indica el recurso.

Recordemos que el Juzgado 18 de Ejecución de Penas requiere al capo del “Cartel de Medellín” por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Ante esta autoridad y de acuerdo con el juez de garantías será presentado este 31 de marzo a primera hora, mientras tanto permanecerá detenido provisionalmente bajo custodia de la DIJIN.

Carlos Lehder no ha tenido contacto con su abogada desde que fue capturado

La doctora MaCollins denunció que desde que Lehder fue detenido por las autoridades no se le ha permitodo hablar con su cliente.

“El señor Carlos Leer lleva tres días detenido. Estoy tratando de verlo y no ha sido posible. Ahora tengo que hacer todo un procedimiento ante tema penitenciario para que tenga derecho a acceso a su abogado. Y no solamente no le han respetado sus derechos, no le hicieron su audiencia de legalización de captura, sino que ahora le van a seguir cobrando temas que ya pagó”, dijo la abogada defensora.

Para Macollins su defendido ya purgó una pena de 34 años en prisión en Estados Unidos (1987–2020) y merece una segunda oportunidad.

“Yo creo que ya es hora de pasar la página. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y creo que el señor Leer ha demostrado en los últimos cinco años que es un hombre nuevo, resocializado, se ha dedicado a escribir. No creo que tengamos que caerle con todo el peso de la ley a un señor de casi 80 años, que lleva 40 años sin venir a Colombia, 40 años lejos de su país, de sus familiares, de todo el mundo", puntualizó MaCollins.