Carlos Lehder ya pagó su condena y orden de captura no es vigente: habla Defensa del narcotraficante

JUSTICIA

Caracol Radio habló en el noticiero del Medio Día con la abogada, Sondra McCollins Garvin, defensa del narcotraficante, Carlos Enrique Lehder Rivas, quien está a la espera de la legalización de su captura, luego de llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado proveniente de Alemania este 28 de marzo.

De acuerdo con el juzgado 18 de Ejecución de Penas, Lehder es requerido para que cumpla una condena por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Para la Defensa, esta condena ya fue pagada por Lehder en Estados Unidos y el proceso preescribió.

“Dicha orden de captura venció en el año 2018 y no fue renovada porque en el 2019 prescribió la pena contra el señor Lehder por porte, que no es un presunto porque ya fue condenado por fabricación y porte de armas de uso privativo", indicó la abogada.

La defensa espera que el proceso siga avanzando de forma rápida en los estrados judiciales.

“Que determinen que efectivamente esa pena está prescrita y si no, que tengan en cuenta su condición, su edad, un señor ya optogenario, enfermo, con unas condiciones de salud pues complicadas, entonces que se tomen las decisiones en justicia y no por el nombre del señor y por lo que hizo hace 40 años", dijo la abogada.

“Desafortunadamente hechos que ocurrieron hace 40 años lo van a perseguir por toda su vida”

Según McCollins, su defendido ya pagó su condena en Estados Unidos “bajo tierra y en absoluta soledad”.

“Entonces creo que ya fue suficiente castigo para lo que él hizo en su momento y esperamos que la justicia funcione para él en esta ocasión, como no funcionó en el 87 cuando fue capturado y entregado a los Estados Unidos, violando todos los procedimientos de Colombia para la entrega", indicó McCollins.

Pese a que pagó 34 años de prisión, Lehder había sido condenado a 135 años más una carrera perpetua, que luego fue negociada por hacer parte de los testigos en contra del general Noriega en Panamá a cambio de recibir su libertad inmediata.

“Desafortunadamente no me informó (Carlos Lehder), si no yo primero le hubiera solicitado que no, porque pues en Colombia no estamos acostumbrados a perdonar y a pasar la página y desafortunadamente hechos que ocurrieron hace 40 años lo van a perseguir por toda su vida aunque haya pagado 34 años de prisión en las condiciones en que lo pagó, aunque ya haya pedido perdón, aunque haya contado su historia en un libro. Entonces, si yo hubiera sabido le digo que no venga pero pues ya está aquí, ya hay que defenderlo", puntualizó la abogada.

Se espera que en la tarde de este sábado 29 de abril se realice la audiencia de legalizaciónde captura en contra del exsocio de Pablo Escobar.

CLAUDIA CAMILA VARGAS - PERIODISTA