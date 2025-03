Disidencias estarían llevándose a estudiantes y profesores a reuniones en zona rural de Popayán

Popayán, Cauca

Una grave denuncia se conoció en Popayán, en un control político a la Secretaría de Gobierno municipal por parte del Concejo de la ciudad, ante la crisis de inseguridad que afronta la capital caucana.

En la intervención de la comunidad, un líder de la Comuna 2 expresó su preocupación y el temor de habitantes de la zona rural noroccidental por la presencia de las disidencias de las Farc con el frente Jaime Martínez.

El dirigente aseguró que “hoy habíamos invitado a un profesor que cuida y que está en los programas del ICBF en esta zona donde se dio la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. El docente nos manifestó que estando en servicio con la comunidad veredas como La Tetilla y Santa Rosa, se acerca el grupo armado, se llevan en la chiva a los niños y profesores durante una hora y allá les indican que el control territorial lo tienen los grupos armados”.

El líder agregó que “el profesor hoy no vino por miedo. No puedo nombrar a la Asociación de Padres de Familia también por miedo. A mi me parece muy importante qué se está haciendo por la seguridad de Popayán”.

Ya la Defensoría del Pueblo mediante alerta temprana, había anunciado la expansión del frente Jaime Martínez en esa parte de la ciudad.

Dicha alerta advierte que la estructura ilegal “ya habría convocado a poblaciones locales a reuniones en las veredas localizadas en los corregimientos Los Cerrillos, Las Mercedes, Santa Rosa, La Meseta”.

Y agrega “aparentemente, no se han mostrado agresivos con la población, pero ya han establecido órdenes controlando el hurto sobre las vías y el control de la movilidad, especialmente para el uso del casco y de las ventanas de los carros que transiten la zona”.

El brigadier general Alirio Aponte, Comandante de la Brigada 29 del Ejército afirmó que “una vez tuvimos conocimiento de la alerta temprana por parte de la Defensoría, hemos implementado una serie de patrullajes mixtos con la Policía Nacional para garantizar la seguridad y evitar hechos que alteren la tranquilidad en la zona rural de la ciudad”.