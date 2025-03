Tenga en cuenta, cierres viales este domingo 30 de marzo en Armenia por la Media Maratón, Quindío

Armenia

Tenga en cuenta, los cierres viales este domingo 30 de marzo en Armenia por la Media Maratón, Quindío

Este domingo 30 de marzo debido a la Media Maratón Quindío habrá cierre de la vía que comunica Armenia con el club campestre y la zona franca de La Tebaida de 5 de la mañana a 10 de la mañana, la vía alterna es por el corregimiento El Caimo.

El próximo domingo 30 marzo se llevará a cabo la Media Maratón del Quindío, una actividad que tendrá cerca de 7.000 participantes y que cuenta con el apoyo de la Alcaldía. Para el desarrollo de este macro evento, desde la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, se tiene previsto un plan de contingencia.

Cierres a tener en cuenta

Durante la carrera, estarán completamente cerradas las dos calzadas del tramo que corresponde a la glorieta Malibú y el Parque Soledén. La clausura temporal de la zona será desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., aproximadamente.

Cierres por media maratón Quindío este domingo 30 de marzo. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar

Así mismo, estará cerrado un tramo entre las glorietas Tres Esquinas y Malibú, esto con el fin de informar y facilitar el desvío de los vehículos por vías alternas.

Vías alternas

Jardines de Armenia-El Caimo-Club Campestre. En esta zona, la Policía Nacional tendrá un dispositivo especial de ingreso para el aeropuerto El Edén y para el municipio de La Tebaida.

Daniel Jaime Castaño, secretario de tránsito y transporte de Armenia señaló “Invitamos, respetuosamente a la comunidad, a salir con un poco más de tiempo este día y buscar las vías alternas disponibles. También, se espera reanudar el tráfico inmediatamente termine el evento y así evitar mayores traumatismos”

Vía para el aeropuerto internacional El Edén

Vamos a tener eso controlado, ya está recordemos que ese ese tramo, digamos que vamos intervenimos tres autoridades, Armenia con la Secretaría de Tránsito, la Policía de Carreteras en lo que es la vía nacional y la Secretaría de Tránsito de La Tebaida también.

Vía alterna aeropuerto El Edén. Foto: Cortesía Media Maratón Quindío Ampliar

Entonces vamos a tener el personal dispuesto en cada uno de esos puntos, especialmente pues allí en la zona del Aeropuerto El Edén para poder facilitar el acceso y la salida de los viajeros. Pero ahí es donde reitero también el tema de tiempo, no vayamos a salir sobre la hora, porque en esos cruces también pues vamos a tener unas demoras. Entonces, si salimos con tiempo vamos a evitar los inconvenientes, nos toca madrugar un poquito más y ser muy pacientes, muy tolerantes, muy respetuosos con las normas de tránsito para evitar inconvenientes.

Restricción vehículos de carga

Hay restricción de carga de vehículos de carga autorizado obviamente a solicitud de los organizadores de del evento, entonces no va a haber tránsito de vehículos de carga durante el evento y unas horas antes y horas después.

Restricción vehículos de carga. Foto: Media Maratón Quindío Ampliar

Llamado

La invitación es a que no nos molestemos, muchas veces cuando nos encontramos este tipo de cierre, genera malestar porque nos toca dar una vuelta más larga o nos toca esperar un momento, pero veamos esto con buenos ojos, es una competencia muy importante para el departamento del Quindío, que contribuye al desarrollo deportivo, al desarrollo económico de la región, que el cierre, no es tan largo, va a ser un domingo de 5 a 10 de la mañana donde la movilidad, digamos, que es un poquito menor, entonces el impacto no es tanto, entonces es aprovecharlo y disfrutarlo también.