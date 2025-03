Once Caldas vence a Llaneros en duelo adelantado de la fecha 16 y se acerca al grupo de los ocho

Tomada de cuenta oficial de Facebook de Once Caldas.

Luego de que Dimayor realizara el anuncio del adelantamiento de dos partidos, incluido el enfrentamiento entre Once Caldas y Llaneros por la fecha 16 de la Liga colombiana, este compromiso se llevó a cabo el 27 de marzo. El gol de la victoria en el Estadio Palogrande de Manizales lo marcó Jefry Zapata al minuto 30.

El partido finalizó 1-0 a favor de Once Caldas, que pese a no ingresar en el grupo de los ocho mejores del país, escaló a la novena casilla de la tabla de posiciones con 16 puntos, e igualó el puntaje de Tolima. No obstante, el conjunto ‘Pijao’ tiene un partido menos y cuenta (+4) de diferencia de gol, frente a (-4) del equipo del técnico Hernán Darío Herrera.

Con este resultado, Llaneros agravó su situación en la tabla de posiciones, y quedó sembrado en la casilla 16 con 8 unidades, y justamente el doble de puntos, tiene el equipo, que, ahora mismo, está en el octavo lugar (Deportes Tolima).

El Once lo ganó por la mínima

En un duelo con aproximaciones, pero con pocas chances claras de gol, teniendo en cuenta que Once Caldas remató 5 veces a portería frente a los 4 de Llaneros, el único gol del compromiso llegó en el primer tiempo desde los pies de Jefry Zapata.

El gol llegó tras una muy buena jugada por la banda derecha, donde Dayro Moreno conectó un pase de taco para Michael Barrios, quien centró el balón al área. Luego de un rebote en el defensor Jan Carlos Angulo, apareció Jefry Zapata con el arco a su disposición y no dudó en enviar el balón al fondo de la red, decretando así el 1-0 en el partido.

Rendimiento de Once Caldas en Liga:

Llaneros cede puntos en el descenso

El equipo de Villavicencio no sumó puntos durante su visita a Manizales, lo que ahora lo obliga a hacer cálculos. Actualmente, tiene un partido más que los otros equipos que también están en la lucha por la permanencia: Unión Magdalena, Envigado y Boyacá Chicó. Sin embargo, el equipo de la capital boyacense igualará la cantidad de enfrentamientos que tiene Llaneros, cuando se mida a segunda hora con el América, también en un partido adelantado por la fecha 18.

Actualmente, el equipo encabezado por el goleador Michael Rangel comprometió su permanencia en la primera división del fútbol colombiano, ya que regresó a los puestos de descenso directo, donde quedó ubicado por detrás de Unión Magdalena.

Ambos equipos lograron el ascenso en 2024, y tras 11 juegos disputados, continúan en la zona alta de la tabla del descenso. Llaneros había superado a Envigado en esta disputa, pero tras la derrota frente a Once Caldas, el equipo bajó el promedio y deberá revertir su situación lo más pronto posible para no descender.

Así están los primeros puestos de la tabla del descenso, luego de la victoria de Once Caldas sobre Llaneros:

Unión Magdalena - 0,50 promedio.

Llaneros - 0,72 promedio.

Envigado - 0,79 promedio.

Boyacá Chicó - 1,05 promedio.

Rendimiento de Llaneros en Liga:

Próximo partido para Once Caldas y Llaneros

La fecha 11 de la Liga colombiana se disputará desde el 28 de marzo hasta el 1 de abril, sin embargo, el partido entre Once Caldas y Envigado, programado para esta jornada, fue aplazado. Es decir, que el siguiente desafío del Siempre Blanco será en Copa Sudamericana.

Este será el próximo enfrentamiento de Boyacá Chicó en Liga, y Once Caldas en Copa Sudamericana.

Liga colombiana

Abril 1 - Liga colombiana:

8:10 pm - Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima

Estadio La Independencia

Abril 1 - Copa Sudamericana:

7:30 pm - Once Caldas vs. Fluminense