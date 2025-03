No hubo retención; se le solicitó a la minera esperar a que llegaran las autoridades: Mesa ambiental

Jericó, Antioquia

La multinacional Anglogold Ashanti había denunciado que el pasado jueves, supuestamente, un grupo de trabajadores de la mina Quebradona había sido retenido por integrantes de la comunidad de la vereda Vallecitos. Ante esta situación, Caracol Radio conversó con Juan Fernando Puerta, quien es integrante de la Mesa Ambiental de Jericó y estuvo en el lugar en el momento de la situación para conocer la otra versión de lo ocurrido.

El señor Puerta manifiesta que lo que ocurrió allí fue que la empresa minera no hizo una socialización con la comunidad sobre las actividades que iba a realizar en la vereda Vallecitos ante la actual coyuntura de exigencias de los campesinos sobre la explotación de minerales en el territorio, además, negó tajantemente que en la protesta de los labriegos se haya hecho alguna retención.

“No fue una retención, fue un llamado a esperar a que la autoridad llegara y que precisamente la minera, en afán de estar estigmatizando, y por eso hay que tener mucho cuidado con la información que hay que dar desde las dos fuentes, porque la gente se queda muchas veces con esa primera información y en esa primera información han estigmatizado de una manera negativa a los campesinos, inclusive poniendo en riesgo su vida, porque ha habido momentos en que se les ha llegado a llamar como si fueran guerrilleros”, dijo el señor Fernando Puerta.

Indica que, en efecto, luego de varios minutos y ante el llamado de la comunidad y la denuncia de la minera, se hizo presente el señor personero de Jericó, quien permitió una mediación y que se llegara a varios acuerdos relacionados con la situación.

“Se habla de un acuerdo en el que se dijo que para el sábado se les iba a pasar a través de la personería la información de cuándo podría ser la reunión con tal de que se haga una socialización. Ellos dijeron que el martes volverían a retomar los trabajos y en ese sentido la gente dice: nosotros no estamos dispuestos, hablo en nombre de los campesinos, estamos dispuestos a permitir que sigan en este trabajo, porque esa ha sido la situación”, agregó.

Recalca que están a la espera de que las autoridades competentes les indiquen cómo será el proceder de acuerdo con lo anterior, debido a que la alcaldía no puede dirimir estas diferencias porque es de orden nacional e insiste en que la multinacional, no puede indicar quién tiene la razón “porque no puede ser juez ni parte”.