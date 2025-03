“Este equipo va a dar de qué hablar”: David González tras la victoria ante Santa Fe

Millonarios venció 2-0 a Independiente Santa Fe en el clásico bogotano disputado en el estadio El Campín, en un partido clave para las aspiraciones del equipo azul en la Liga colombiana. El conjunto dirigido por David González aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de un jugador cardenal en la primera mitad y logró imponer su juego con anotaciones de los juveniles Luis Marimón y Kevin Palacios. Con este triunfo, el cuadro embajador llegó a 19 puntos y se posiciona en la parte alta de la tabla, buscando consolidar su proceso bajo el mando de su nuevo entrenador.

Tras el partido, González destacó la importancia del desgaste físico realizado por sus dirigidos en el primer tiempo y justificó los cambios realizados en el complemento. “El primer tiempo los que estuvieron desde el inicio hicieron un desgaste importante y entendíamos que con diez hombres el rival podíamos ocupar la cancha distinto. Quisimos tener esa energía y sabíamos lo que Marimón nos podía dar con esa explosividad, al igual que con Kevin (Palacios), que puede marcar diferencia. Por momentos se vio un buen juego, que es lo que tenemos que alcanzar cuando tengamos once jugadores. Estamos seguros de que mejores cosas van a llegar”, expresó el DT.

El estratega también valoró el desempeño de los jugadores jóvenes, quienes fueron clave en la victoria. “Siempre será satisfactorio que muchachos de la cantera puedan venir y demostrar que tienen toda la capacidad para competir por un lugar al igual que los otros compañeros del plantel. En ningún momento lo vimos como un riesgo, soy fiel creyente de que el que tiene talento, lo tiene, y hay que darle confianza. Tenemos una base de jugadores que vienen llegando para hacer grande el nombre de Millonarios”, añadió.

En cuanto a la importancia de mantener el arco en cero, González enfatizó que, si bien es un aspecto a mejorar, el equipo debe enfocarse en sostener su rendimiento a lo largo de los 90 minutos. “Definitivamente, son cosas que se mejoran, incluso después de un entretiempo. Cuando hacemos un análisis, no me parece justo decir que hicieron un mejor segundo tiempo. Siempre queremos que no nos conviertan, pero el partido dura 90 minutos”, explicó.

Finalmente, el DT dejó claro que su objetivo no es solo clasificar a los cuadrangulares, sino construir un equipo sólido que pueda competir en instancias definitivas. “El formato de nuestro torneo a mí personalmente no me gusta decir que me meto a los ocho y ya está. Cada jornada hay que mostrar juego, pero entiendo que es un proceso nuevo. Cuando todo está bien y después la realidad lo golpea a uno, se siente que toca ir más despacio. Ganar partidos como el de hoy hace que la confianza suba, generando que podamos seguir ganando. Necesitamos una seguidilla de tres victorias, es lo que necesitamos”, concluyó.

El técnico también se refirió a la lesión de Stiven Vega, quien sufrió un fuerte golpe durante el encuentro. Según González, el cuerpo médico realizará exámenes de rayos X para descartar una lesión ósea. Mientras tanto, Millonarios se prepara para su próximo reto en el campeonato, con la meta de seguir sumando puntos y afianzar su estilo de juego.