¿Cuál es la situación de la banda departamental de músicos del Quindío? Aquí les contamos

Armenia

Diputada del Quindío radicará queja disciplinaria en contra del secretario de cultura y del gobernador por presuntas irregularidades en la contratación de los músicos de la banda departamental

Se trata de la diputada del pacto histórico, Jessica Obando quien evidenció presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

Aseguró que desde la gobernación departamental desconocieron derechos laborales lo que genera la situación actual de dificultades para los músicos de la banda departamental.

Explicó que lo primero que realizaron fue en el mes de junio una contratación mediante prestación de servicios al coordinador y el director de la banda donde la primera presentación pública fue en el mes de julio.

Llamó la atención que, aunque inicialmente exponían a la banda en redes sociales tras la situación que surge actualmente no hay publicaciones.

Fue clara que a raíz de toda la problemática empezó a realizar el proceso para radicar una queja disciplinaria con el fin de que se brinden respuestas claras.

Adicional dijo que varios de los músicos de la banda se están preparando para demandar al gobierno departamental con el objetivo de que les reconozcan lo adeudado en materia de salarios, prestaciones y demás.

Respuesta del secretario de cultura del Quindío

Felipe Robledo secretario de cultura del Quindío en diálogo con Caracol Radio explicó sobre la deuda a algunos integrantes de la banda departamental esto explicó “en el debate en la Asamblea del Quindío se logró concluir que en efecto hablar de una deuda a la banda departamental, pues es desde luego un error de apreciación, primero porque no es propiamente la banda, es un grupo de músicos que hemos llamado banda, segundo porque no es el total de músicos los que están argumentando ese escenario, sino a lo sumo seis o siete de ellos, es decir, un 20 o 25%, y tercero, porque se entiende que a ellos incluso la Secretaría de Cultura no los conocía, nunca los contrató, nunca tuvo una relación directa y personal con ellos, sino a través de un contratista que sí estaba cumpliendo sus funciones que era el señor Gerardo López Castillo a quien se le asignaron dos obligaciones específicas que era crear un plan musical y el segundo hacer la audición y escogencia de estos músicos de ese plan musical.

Y agregó “Eso fue el proceso que él hizo y se plantean unas audiciones durante un tiempo que pues él consideró prudente a la secretaria ya le vinieron a pasar los resultados hasta mitad de agosto del año pasado cuando todavía incluso ya por manual de contratación no se podían iniciar los contratos, se iniciaron los contratos en septiembre que obviamente son de un tránsito complejo, muchos de ellos nunca habían sido contratados y finalmente terminaron saliendo algunos en septiembre, otros en octubre.

La responsabilidad del pago es del coordinador de la banda

El secretario de cultura señaló además “Queda claro pues que la asamblea no es el escenario para llevar este tipo de debates, puesto que no tiene la capacidad vinculante de tomar decisiones, sino que es un juez de la República en el mejor de los casos o un centro de conciliación y queda claro que la responsabilidad no es propiamente de la Secretaría de Cultura ni la gobernación del Quindío, sino directamente del señor Gerardo López Castillo y de esa manera pues invitar a esos seis músicos que además se han negado a recibirle el pago a Gerardo López que hombre, el diálogo y la concertación es lo que hace que se construyan procesos grandes no solamente en términos generales, sino en este caso para el arte y la cultura.

Invitarlos a que transiten con diálogo porque ayer también quedó evidenciado que a muchos de ellos lo que los está moviendo es el ánimo de dañar el buen nombre de la institución, más que el hecho de que le paguen unos honorarios.

Tenemos pruebas

Tuvimos pruebas donde demostramos que el señor Gerardo ha hecho acercamientos para el pago de los honorarios que ellos manifestaban que se les pagaran con dignidad y ellos se negaron en varios chats y demás se le negaron a recibir dicho dinero y pues claramente yo no puedo argumentar que se me debe un dinero, que se les ha querido pagar por parte del señor Gerardo y que además quieren involucrar en esto a la gobernación del Quindío porque es el parecer de ellos.

A eso hay que pasarlo por el tamiz probatorio, por el tamiz jurídico, porque finalmente no es lo que uno piensa, lo que realmente termina siendo y si no pues como lo diría Marx, la ciencia entera sobraría.

Secretario, ¿y entonces qué va a pasar con la banda de este año?

Felipe Robledo secretario de cultura del Quindío respondió “Con lo que nosotros llamamos banda, que realmente es un grupo musical y ahora me va a tocar dejarlo clarificado de aquí hasta el infinito, porque también ese va a ser otro error de carácter técnico de los que van a tratar de desdibujar, con lo que nosotros llamamos banda, la idea es seguir con el compromiso porque realmente hay un deseo férreo de poder hacia el futuro crear las vías para que podamos tener una verdadera banda sinfónica.

Tener Banda Sinfónica

Tener una banda sinfónica implicará que todos sus músicos sean profesionales, porque eso también hay que decirlo, no todos los músicos de lo que hemos llamado banda son profesionales, sin decir que no tengan la experiencia ni el conocimiento, pero una banda como tal se diferencia una orquesta filarmónica en parte también por ese elemento, por la capacidad profesional de sus músicos.

Y segundo también porque obviamente queremos que sean funcionarios que lleguen a estar de nuevo de planta, pero para eso hay que abrir las agendas presupuestales que soporten dentro del principio de sostenibilidad posibilidad fiscal este tipo de situaciones. Principio que además es constitucional. Vamos a seguir, vamos a hacer una contratación desde luego.

Vamos a mirar desde luego con los recursos que tenemos que para este año fueron limitados, no tuvieron realmente mayor aumento, pero el compromiso sigue, el gobernador de hecho va a hacer una adición presupuestal en los próximos meses con los que esperamos poder seguir adelante con este proceso bandístico.

Llamado

Ojalá que nuestros queridos compañeros del 20%, podamos tener un diálogo amable y fraterno, porque qué bueno sería contar con todas y con todos, pero pues desde luego si están renuentes a seguir estando con la gobernación y trabajando, pues ni más faltaba, nadie lo pueden obligar a trabajar en equipo.