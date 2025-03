Granada en Duitama genera alarma: Policía investiga el origen del artefacto

Duitama

La madrugada de este miércoles, la explosión de una granada de fragmentación en una vía de Duitama generó temor entre los habitantes y puso en alerta a las autoridades. El hecho fue reportado por un ciudadano que halló el artefacto en la calle, lo manipuló y luego dio aviso a la Policía.

El comandante de la Policía de Boyacá, coronel Freddy Barbosa, confirmó que la situación fue atendida de inmediato por el equipo especializado en explosivos, evitando mayores riesgos para la comunidad.

“Alrededor de la medianoche, recibimos el reporte de un ciudadano que encontró un artefacto explosivo en la vía. Al parecer, lo manipuló y, al darse cuenta de lo que era, lo dejó en el suelo y nos informó de inmediato. Activamos el protocolo correspondiente, acordonamos la zona y enviamos al grupo de explosivos del departamento. Al llegar al sitio, los expertos confirmaron que se trataba de una granada de fragmentación sin los elementos de seguridad, por lo que se realizó una detonación controlada para evitar cualquier riesgo”, explicó el coronel Barbosa.

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer cómo llegó la granada a ese sector de la ciudad. Según las primeras indagaciones y el análisis de cámaras de seguridad, se presume que el artefacto cayó de una motocicleta que pasaba por el lugar.

“Estamos verificando con cámaras de seguridad qué pudo haber ocurrido. Las imágenes no tienen la mejor resolución, pero en lo que hemos revisado hasta el momento, parece que una motocicleta pasó por la zona y la granada cayó al suelo. No hablamos de un lanzamiento intencional, ya que en los videos no se observa ningún movimiento sospechoso por parte del conductor”, detalló el comandante.

Sin embargo, la Policía Judicial y el área de inteligencia siguen analizando el material recolectado para identificar el vehículo y determinar quién transportaba el artefacto.

Descartan atentado o extorsión

Ante la preocupación de la comunidad sobre posibles amenazas relacionadas con el hallazgo del explosivo, el coronel Barbosa aclaró que, hasta el momento, no hay indicios de que la granada estuviera destinada para un atentado o como parte de una acción extorsiva.

“Hasta ahora, no hay evidencia que sugiera que esta granada iba a ser utilizada contra un establecimiento comercial o que estuviera relacionada con un caso de extorsión, como suele ocurrir en otras regiones del país. Todo indica que simplemente cayó de un vehículo en movimiento y no tenía un objetivo específico”, afirmó.

Las autoridades han reforzado los patrullajes y el monitoreo de cámaras en Duitama para prevenir situaciones similares y mejorar la percepción de seguridad en la comunidad. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier objeto sospechoso y evite manipularlo.

“Queremos reiterar a la comunidad que, ante cualquier hallazgo de este tipo, lo más importante es mantener la distancia y dar aviso inmediato a la Policía. Seguimos trabajando intensamente para garantizar la seguridad en Duitama y esclarecer lo sucedido”, concluyó el coronel Barbosa.