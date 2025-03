Por cuatro votos, vuelve a hundirse el proyecto que busca regular la eutanasia en Colombia

Colombia

En la tarde de este miércoles 26 de marzo, la plenaria de la Cámara de Representantes hundió por cuatro votos el proyecto de ley estatutaria que busca regular la eutanasia en el país.

En esta ocasión, aunque se obtuvieron las mayorías, la votación del informe de ponencia del proyecto no alcanzo los votos necesarios para su aprobación, esto debido a que al tratarse de una ley estatutaria, se requería de mínimo 94 votos favorables para poder continuar con el trámite.

“Lo hundió la Cámara de Representantes de la forma más triste que hay, y es ganando el debate, porque ganamos por muchos votos, pero nos faltaron cuatro votos para llegar a la mayoría que requerían que eran 94 votos a favor, porque al ser esta una ley estatutaria, necesita ese número de votos. Entonces una vez más, como nos pasó con cannabis, ganamos el debate, tenemos la mayoría, pero no llegamos al número requerido de votos”, dijo el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, autor de la iniciativa.

El congresista Liberal, quien ha presentado esta iniciativa siete veces en el Congreso, aseguró que hoy no se consiguieron los votos debido a la inasistencia de algunos congresistas a la plenaria.

“En los últimos 27 años se ha hundido el proyecto, casi 17 veces. Proyectos de mi autoría 7 de ellos, es decir en los últimos 7 años no hemos logrado las mayorías requeridas pero esta vez es especialmente doloroso porque estuvimos muy cerquita, realmente tan cerquita como se ha llegado, desgraciadamente hoy no nos favorecieron los números, las inasistencias de algunos compañeros que deberían estar aquí votando este proyecto y no estuvieron y desgraciadamente se unieron”.

Explicó además Losada que este proyecto reglamentaba la voluntad anticipada, el consentimiento sustituto, se hablaba de la objeción de conciencia de los prestadores de salud y se establecían los tiempos para su reglamentación.

“Se reglamentaba la voluntad anticipada, es decir, cómo hace un colombiano para con anterioridad en el tiempo establecer si algún día no puede expresar su voluntad. Se reglamentaba el mecanismo de la red de apoyo Para todas aquellas personas que al atravesar la enfermedad necesitan una red de apoyo, se reglamentaba el consentimiento sustituto es decir cuando otras personas en este caso familiares deben tomar la decisión, se hablaba aquí de la objeción de conciencia de los prestadores de salud, se garantizaba ese derecho”.

Tras el hundimiento de la iniciativa en su segundo debate, el representante liberal anunció además que volverá a presentarlo, por octava vez, para que surta un nuevo trámite en el legislativo.