Desde el Colegio Médico Colombiano aseguran que en los próximos años el sistema de salud empeorará

Manizales

Después del anuncio del Presidente de la República de que el gobierno no pagará las deudas de las EPS, sino que deben ser las propias entidades, el Director del Centro Colombiano de Derecho Médico, explica que el país no cuenta con $ 20 billones para saldar dicha deuda, por lo que las dificultades aumentarán y será difícil revertir la situación, en especial, la de la Nueva EPS.

“La conclusión que dicen los expertos es que se necesitan muchos billones de pesos para ponerlo al día. sin contar lo de la Nueva EPS, o sea que los datos oficiales son 20 billones que se necesitan, pero el país no tiene esa plata, entonces sí han tumbado reformas y han hecho recortes de 200.000 millones de pesos, es imposible sacar dichos billones”.

Precisamente, el caso de la Nueva EPS es especial, según indica el Director del Centro Colombiano de Derecho Médico, ya que ocultó las carteras por $ 5 billones repercutiendo en que se desconoce la realidad de la entidad, sin embargo, se espera que el otro mes se conozcan los estados financieros logrando un insumo al sistema de salud.

Desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social y de Salud (ADRES) manifiestan que han girado anticipadamente a las EPS los dineros correspondientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a pesar de que no es suficiente creando un déficit que se desencadena en la problemática en el sistema de salud.

“Toda la plata para el sistema de salud la recoge el ADRES, le gira anticipadamente el valor de la UPC a las EPS de régimen subsidiado y contributivo. Es verdad que el gobierno no debe nada, ha girado el valor que se establece por valor de la UPC, el cual ha sido mal calculado hace cinco años. Hay giros adicionales o lo que la gente conoce como no pos, esa plata es donde hay una deudas no mayores, efectivamente, el gobierno ha girado la platas y no debe por cuenta de la UPC, pero el problema radica en que lo que se paga a cada EPS por cuenta de la UPC no alcanza a cubrir y habrá un déficit acumulado de hace unos años y es ahí donde se ubica toda esta dificultad financiera que tienen el sistema de salud”, explica José Norman Salazar, director del Centro Colombiano de Derecho Médico.

El tema surge a raíz del pronunciamiento de Gustavo Petro en su consejo de ministros celebrado ayer, en el que dijo que su administración ha aportado $ 100 billones a las EPS y no pagará las deudas de las Empresas Promotoras de Salud.

Le puede interesar: “Es persecución política de la oposición”: ex Alcalde de La Dorada sobre presuntas irregularidades

Le puede interesar: “Hay desabastecimiento de medicamentos en Manizales especialmente para diabéticos”: Sec de Salud