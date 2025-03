Alianza se enfrenta a Fortaleza en Valledupar y se ponen al día en la Liga: Hora y dónde seguir

Alianza y Fortaleza se ven las caras en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en duelo aplazado de la cuarta fecha de la Liga Colombiana. Ambos equipos se ponen al día en el campeonato, la pelota rodará a las 4:00 de la tarde.

Actualidad de ambos equipos

Alianza viene de perder 1-2 en su estadio ante Bucaramanga. Hasta el 85′ tenía los 3 puntos asegurados, no obstante Frank Castañeda en menos de dos minutos anotó un doblete y le dio el triunfo a los Leopardos en suelo valduparense.

Con ello, Alianza se ubica en la casilla 11 de la tabla con 12 unidades, hasta el momento registra tres victorias, tres empates y tres derrotas. Hoy, como local, será clave sumar para alejarse de la zona de peligro en el descenso, clasificación en la que se ubica en la posición 15 con un promedio de 1.18.

Por su lado, Fortaleza, que hizo un gran segundo semestre en el 2024, en este campeonato no atraviesa su mejor momento. En nueve partidos jugados hasta el momento, han perdido cuatro partidos y ganado tan solo dos; aunque en la tabla del descenso no está en peligro, debe empezar a sumar para no caer en esa zona y llegar a perder la categoría

Historial entre ambos equipos

Alianza FC y Fortaleza CEIF se han encontrado en seis oportunidades desde el año 2014, los vallenatos lideran el enfrentamiento, sumando tres victorias, en total se ha dado una igualdad y Los Amix se han impuesto en dos ocasiones.

Hora y dónde seguir

El compromiso tendrá lugar en el Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau a partir de las 4:00 pm. Las emociones del partido se podrán vivir a través de la transmisión por streaming de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto en la página web, caracol.com.co.