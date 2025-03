Quintero acusó a Fico de presuntas irregularidades en lotes de compensación de constructores

Medellín

Pocas horas antes de que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sea imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato, por el lote de Aguas Vivas, denuncia que hizo por el cual el alcalde Federico Gutiérrez, el exmandatario hizo una serie de señalamientos contra Fico.

Daniel Quintero, en una intervención hecha en diferentes redes sociales, acusó al alcalde Federico Gutiérrez de haber cometido algunas irregularidades con varios lotes de compensación de constructores. Durante su intervención citó tres en total, uno es un lote conocido como Guacharacas y La Volcana, en los que, según Quintero, el actual alcalde Gutiérrez habría aceptado dos lotes sobrevalorados en 46 mil millones de pesos, cuando presuntamente el valor de estos era muy inferior. Pero, además, recalcó que el lote de Aguas Vivas, por el que lo van a imputar, la presunta irregularidad es de Fico y no de él.

“Hay un cártel de los lotes. La Volcana y Guacharaca son prueba de ello. Lotes que sobrevaloraban, que los recibía la alcaldía. Luego llega Aguas Vivas. No alcanzan a hacerlo porque no les da el tiempo. Se inventan una figura nueva que se llama Sesiones Anticipadas, que no está autorizada en la alcaldía de Medellín en ese momento, en ningún decreto. Fico firma un decreto para que lo puedan aprobar, pero aun así violan la ley porque no se podía recibir zonas rurales como Sesión Anticipada, y ellos lo hicieron de esa manera”, dijo el exalcalde Quintero.

Agrega que en este caso él en su momento lo había llevado a la Procuraduría, pero además, que cuando fue alcalde en el 2022 intentó denunciar esta presunta irregularidad a la fiscalía, pero que no se las recibieron. También que lo mismo hizo en julio de 2024 y recalca que tampoco se la recibieron.

“Si no que nos llegó información de que este no era el único lote y entonces le pedimos a la Fiscalía, oiga, Fiscalía, ¿por qué no nos escucha? Hace julio 23, creo que fue, algo así del año pasado, julio 26 del año pasado, pusimos la denuncia, nunca nos llamaron, ellos siguieron avanzando y ahorita que les hemos pedido que nos llamen. Esta semana les dijimos:, oiga, llámenos, que no, que no les interesa escucharnos. Ya sabemos que la Fiscalía de Medellín está más interesada en que no se sepa la verdad que en que paguen los responsables de lo que pasó aquí”.

Ante esta situación que argumenta el señor Quintero sobre el no recibimiento de las denuncias, le hizo una solicitud a la Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón, que investigue la entidad en Medellín y recalca que ya no busca que el caso se lo lleven para Bogotá, sino que se investigue en la capital antioqueña.

“La Fiscalía de Medellín es un rollo. Yo le hago un llamado a la Fiscal General de la Nación, ni siquiera por este caso, por el país, que se revise qué pasa en Medellín. Porque entonces, cuando llega alguien que quiere cambiar la política, que quiere transformar la política, lo persiguen y lo persiguen de una manera infame. Entretanto, yo me pregunto dónde están los condenados de Hidroituango. ¿Qué ha hecho la Fiscalía por Hidroituango?”.

Finalmente, dijo que estaba preparado para defenderse de la imputación que le hará la fiscalía este martes y dice que tiene todas las pruebas para demostrar lo que ha denunciado públicamente este lunes.

Respuesta de Federico Gutiérrez

El alcalde Fico una vez termina la intervención de Daniel Quintero, se manifestó sobre estas declaraciones, aunque asegura que no lo vio ni lo escuchó y escribió en su red social X.

“Me dicen que el jefe de la banda anda desesperado. Y como yo no lo sigo ni lo veo… No es para menos, mañana será imputado por la Fiscalía por delitos de corrupción. Con la audiencia de mañana ante la justicia, serán ya 37 los imputados por corrupción de la administración anterior (2020-2023). Sin ex secretarios de despacho, gerentes de entes descentralizados y, por supuesto, el jefe de la banda. El de Medellín es el robo más grande en la historia de Colombia”.

También recordó que la imputación a Quintero este martes surge por los más de 650 hallazgos entregados a las autoridades.