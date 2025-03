Atacaron la alcaldía de Apartadó: un hombre le prendió fuego a una oficina

Apartadó, Antioquia

Una oficina de la alcaldía de Apartadó fue atacada por una persona que le prendió fuego. Este hecho, que fue rechazado por la administración municipal, está siendo investigado por las autoridades para identificar y capturar al responsable.

Según el reporte de la alcaldesa encargada, Sara Moreno, una persona ingresó a las instalaciones en la madrugada de este lunes festivo, intimidó a la vigilancia y le roció gasolina a la oficina de vivienda y le prendió fuego generando cuantiosos daños en equipos y la infraestructura, lo que generó temor entre la comunidad. Los bomberos lograron controlar las llamas y evitaron que se extendiera por toda la sede.

#Video I Así quedaron las instalaciones de la alcaldía de Apartadó, Antioquia luego del ataque de un hombre que le prendió fuego a la sede gubernamental. No se reportaron personas lesionadas, pero cuantiosos daños.

“Hoy le pedimos a la autoridad, a la Fuerza Pública, primero que le brinde, le brinde seguridad a los apartadoseños y segundo, que también a esta instalación se le brinde seguridad para que los funcionarios públicos sigan prestando su servicio en normalidad y para que los ciudadanos se sientan tranquilos”.

La policía Urabá está investigando el caso para tratar de identificar al responsable y judicializarlo, pero es que la alcaldesa advirtió que no descarta que este ataque contra la alcaldía esté relacionado con temas políticos ante la elección del nuevo alcalde el próximo seis de abril.

“Este momento no nos podemos generar zozobra, este momento no nos podemos desconfigurar, dejar de ser hermanos, dejar de ser ciudadanos. Este momento simplemente es un espacio democrático donde tú, como ciudadano, tienes derecho a elegir y ser elegido. Pero no puede pasar a hechos lamentables. No puede pasar que los apartadoceños hermanos tengamos que terminar en zozobra o porque no hay hechos que lamentar”, añadió la señora Moreno.

Precisamente en esta coyuntura política, la Colación Unidos Por la Vida, el mismo del exalcalde Héctor Rangel, ha denunciado que ha sido víctima de ataques que catalogan como sistemáticos, indican que la sede de la campaña ubicada en barrio Obrero ha sido víctima de ataques, lo mismo que los militantes, pero también a contratistas y funcionarios de la alcaldía “donde con armas y disparos, golpes y violencia psicológica pretenden obstaculizar los procesos de campaña en las elecciones atípicas, esto a raíz del regreso de Héctor Rangel Palacios como candidato para terminar su periodo de gobierno 2024-2027”, detalló el movimiento.