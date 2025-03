¿Qué pasa con la contratación del personal en la Unidad de Salud de Ibagué?

Ibagué

El concejal de la Alianza Verde, William Rosas, ha hecho un llamado de atención a la Alcaldía de Ibagué para que se garantice la contratación del personal médico requerido para la atención en la Unidad de Salud.

Según el cabildante, se debe contratar el personal no por un mes o dos, debe ser constante para poder garantizar el derecho a la salud de los ibaguereños en la zona urbana y rural.

“Al personal debe dárseles condiciones dignas, la contratación no puede ser por un mes y unos días, debe garantizarles dignidad y acompañamiento para que se pueda brindar un servicio como se está solicitando por parte del Ministerio de Salud con los equipos básicos”, dijo Rosas.

El concejal además aseguró que “Estamos esperando la contratación, mire que hace poco la USI tuvo dificultades para cancelar los salarios hasta el mes de enero y hoy tienen unos dineros para equipos básicos, pero lo queremos es que los implementen, los pongan y los ejecuten sobre todo para que se tenga la asistencia que la comunidad requiere”.

Rosas cuestionó que desde la USI no se ha contratado el personal para los equipos básicos que autorizó el Ministerio de Salud, por lo que no se puede pensar en solicitar más recursos cuando no se han comprometidos los existentes.

Concejo de Ibagué Ampliar

“Reitero el personal debe contratarse con garantías dignas para que se preste el servicio con dignidad y de manera oportuna, pero no hay gerente, lo que quiere decir que no se puede hacer renovaciones paulatinas para que los procesos se vean truncados”, resaltó.

¿Qué viene para la Unidad de Salud de Ibagué?

Para William Rosas, la USI viene presentando unos problemas con la facturación y además ha presentado un déficit “Hace poco contrataron una supra asesoría, no hay gerente, tienen dificultades para los pagos, cada día es menos la atención para el régimen subsidiado, además se tiene una infraestructura, pero no se tienen a quién prestarle el servicio”.

Finalmente, sostuvo que el Ministerio de Salud no le ha girado a la USI los $10 mil millones a los que se comprometió debido a que la entidad no ha cumplido con la ejecución de los equipos básicos.

“Tengo una gran preocupación por el futuro de la entidad, pero es lamentable que cuando uno quiere apropiarse de un tema en la ciudad lo que se crea es un malestar”, puntualizó.