Las pruebas que solicitó el CNE en la indagación preliminar de la inscripción de Rocío Bernal

Duitama

El Consejo Nacional Electoral mediante Auto 043-MMA-2025 abre indagación preliminar sobre la solicitud de revocatoria de inscripción con ocasión de la denuncia presentada por Tránsito Rojas Cristancho contra la candidata Rocío Bernal Mejía a la alcaldía de Duitama para las elecciones atípicas del 4 de mayo de 2025.

La denunciante solicita al CNE que, “en su condición de órganos de control para asuntos electorales, colocamos de presente el presunto fraude que el gobernador Amaya, junto con José Luis Bohórquez, pretende realizar al inscribir a la señora Rocío Bernal Mejía como candidata a la alcaldía de Duitama para las elecciones atípicas”.

Más adelante advierte la denunciante que, “la señora Rocío Bernal Mejía, fungió como cónyuge en unión libre del señor José Luis Bohórquez, alcalde electo quien ejerció hasta el 7 de febrero de 2025 fecha en la cual cumplió fallo de nulidad de la elección por doble militancia”.

Finalmente confirma que, “la señora Rocío Bernal Mejía, asumió como gestora social desde el 1 de enero de 2024 hasta el 7 de febrero de 2025, así mismo en la posesión como alcalde, José Luis Bohórquez la presenta como su esposa y la anuncia como su gestora social”.

La señora Tránsito Rojas Cristancho recuerda que, “el día de la inscripción como candidata dice que no es su esposa, que es su novia y que no han convivido y no tienen hijos”.

Ante esta denuncia, corresponde al Consejo Nacional Electoral asumir el conocimiento de las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas a fin de dar cumplimiento a las atribuciones constitucionales encargadas a su guarda y decidir las mismas favorablemente a las pretensiones de la revocatoria, cuando exista plena prueba de la causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la Ley.

La denunciante hace llegar al CNE varias direcciones web que no se pueden abrir o la publicación ha sido eliminada, a pesar de esto la autoridad electoral solicita al Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil que informe si la señora Rocío Bernal Mejía se encuentra inscrita como candidata a las elecciones atípicas de Duitama, copia del registro civil de la exgestora social y el exalcalde, José Luis Bohórquez en donde conste si existe algún vínculo por matrimonio o unión marital de hecho.

De igual manera el Consejo Nacional Electoral le solicitó a la alcaldía de Duitama que informe si la señora Rocío Bernal Mejía ha sido gestora social del municipio, las labores que realizó y si tuvo manejo de recursos o ejerció algún tipo de autoridad civil, administrativa, política o militar. Finalmente le pide a la denunciante que envié más pruebas que serán incluidas en el expediente.

Finalmente, a las elecciones atípicas de Duitama se inscribieron además de Rocío Bernal Mejía, Carlos Alberto Vergara Sandoval, Diego Leonardo Sandoval Cepeda, Wilfredy Bonilla, Rafael Pirajón, Roberto Mayorga y Alexander Serrato.