Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 25 de marzo de 2025 44:15 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles AME1064. BRASILIA (BRASIL), 20/03/2025.- Luis Díaz (c) de Colombia celebra un gol este jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 entre las selecciones de Brasil y Colombia, en el estadio Arena BRB Mané Garrincha, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la formación de la Selección Colombia ante Paraguay. Juan Felipe dijo: “Lorenzo ayer cuando dijo que Davinson no estaba completamente descartado y abrió la puerta a las especulaciones. A mí me parece que debe jugar Cuesta, y no Mina, porque los centrales deben sacar al equipo”. Sobre el tema César agregó: “Por protocolo FIFA se había dicho que Davinson no podía a estar y hoy se confirmó. Creo que Paraguay es un rival muy peligroso, con mucha velocidad y que va a contraatacar constantemente”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook