Candidata a la alcaldía de Duitama Rocío Bernal se pronuncia sobre la indagación preliminar del CNE

Duitama

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra Rocío Bernal Mejía, candidata a la Alcaldía de Duitama, luego de que la ciudadana Tránsito Rojas Cristancho solicitara la revocatoria de su inscripción, argumentando una posible inhabilidad para aspirar al cargo.

La denuncia presentada ante el CNE señala que Bernal habría tenido una unión marital de hecho con el exalcalde José Luis Bohórquez, quien ocupó el cargo hasta el 7 de febrero de 2025. Asimismo, se alega que la candidata ejerció funciones como gestora social del municipio desde el 1 de enero de 2024 hasta el 7 de febrero de 2025, lo que, según la denunciante, podría representar un impedimento legal para su candidatura.

El eje central de la indagación radica en determinar si existió una unión marital de hecho entre Bernal y Bohórquez, lo que, de confirmarse, podría derivar en su inhabilidad. La legislación colombiana establece que los cónyuges o compañeros permanentes de un alcalde no pueden postularse para el mismo cargo en la siguiente elección si han ejercido autoridad administrativa en el mismo municipio.

Según el documento presentado por Rojas Cristancho, la labor de Bernal como gestora social constituiría una función administrativa y, en consecuencia, una causal de inhabilidad.

La demandante ha sido una crítica recurrente de la gestión de Bohórquez y, ahora, de la candidatura de Bernal, lo que ha llevado a la candidata a cuestionar las verdaderas intenciones detrás de esta denuncia.

La defensa de Rocío Bernal

Frente a la apertura de la indagación, Bernal Mejía aseguró que confía plenamente en que el Consejo de Estado le dará la razón, pues, según sus declaraciones, no existe una unión marital de hecho con Bohórquez.

“Tengo la certeza de que esta indagación confirmará lo que siempre he manifestado: no hay ninguna inhabilidad. No estoy casada con José Luis, ni convivimos bajo el mismo techo desde hace casi un año. Nuestra relación, aunque sigue vigente en términos personales, no puede considerarse una unión marital de hecho, y eso se demostrará con las pruebas que presentaremos”, afirmó Bernal.

Respecto a su papel como gestora social, Bernal insistió en que este no es un cargo oficial dentro de la administración municipal, ni con salario ni con funciones de autoridad. “La figura de la gestora social es protocolaria. No es un nombramiento ni un empleo del Estado. Tradicionalmente, ha sido un rol desempeñado por esposas, madres o hermanas de los mandatarios, con el único propósito de apoyar labores sociales”, explicó.

Además, la candidata enfatizó que su rol como gestora no le otorgaba facultades para tomar decisiones dentro de la administración municipal, lo que, según su interpretación, descarta la posibilidad de una inhabilidad.

¿Un caso de persecución política?

Bernal también cuestionó las motivaciones de la denunciante, sugiriendo que detrás de la acción hay un interés en afectar su campaña. “Desde que fui gestora social, esta persona ha estado insistentemente intentando desacreditarme. Cuando suspendieron a José Luis, ella intentó que a mí también me sacaran del cargo, cuando ni siquiera ocupaba uno oficial”, sostuvo.

Sobre su relación con Bohórquez, Bernal detalló que, aunque siguen siendo pareja en el ámbito sentimental, desde hace meses no conviven bajo el mismo techo. “La política ha sido un reto en nuestra relación. En su momento, tomamos la decisión de vivir separados para evitar este tipo de señalamientos. Pero es claro que en Duitama hay sectores que quieren utilizar esto como herramienta de ataque”, puntualizó.

Un proyecto de continuidad en Duitama

La candidata, respaldada por sectores progresistas y el Partido Verde, ha basado su campaña en la continuidad del programa de gobierno de Bohórquez, argumentando que su administración avanzó en la lucha contra la corrupción y en la dignificación de los servicios públicos.

“Nuestra bandera ha sido un gobierno con la gente y sin corrupción. Denunciamos contratos amañados y sobrecostos de la administración anterior. En materia social, logramos que los colegios pasaran de recibir solo refrigerios a raciones servidas, lo que benefició a miles de estudiantes”, explicó.

Además, defendió la alianza con el gobernador Carlos Amaya, a pesar de las diferencias históricas entre Bohórquez y el dirigente del Partido Verde. “La política no puede estar basada solo en peleas personales. Como administración, buscamos gestionar recursos y consolidar proyectos para Duitama, como la recuperación urbanística del antiguo terminal y la modernización vial del municipio”, agregó.

Bernal Mejía aseguró que su candidatura sigue firme y que el proceso ante el CNE no detendrá su campaña. “Confiamos en las instituciones y en que se demostrará que no existe ninguna causal de inhabilidad. Seguimos adelante, escuchando a la gente y trabajando por una Duitama con más oportunidades”, concluyó.