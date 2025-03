Este es el pico y placa en Cartagena para motos y particulares del 25 al 31 de marzo del 2025

El pico y placa es una una medida en la que se restringe el tránsito de algunos vehículos automotores, con el objetivo de mejorar la movilidad en las ciudades, evitar la congestión vehicular en las horas ‘pico’ e incentivar el uso de transportes alternativos, como algunos más amigables con el medio ambiente; no obstante, su incumplimiento podría generarle una sanción pedagógica o económica, dando clic en este enlace puede conocer las tarifas del 2025 para Cartagena.

En ese sentido, la medida de pico y placa cambia de acuerdo a cada zona del país, ya que las administraciones locales son las que definen la implementación y condiciones de la restricción de acuerdo a la situación puntual de cada territorio y sus necesidades en materia de movilidad. Por esa razón, aquí le contamos cómo funcionará la medida por el resto del mes de marzo y los vehículos que no podrán transitar por cada uno de los días.

Así regirá el pico y placa en Cartagena del 25 al 31 de marzo

De acuerdo con el sitio web oficial de la Alcaldía de Cartagena y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, la rotación de pico y placa será la misma entre el 6 de enero y el 4 de abril del 2025. A continuación, le contamos cuál será la medida que regirá en lo que queda de marzo para los vehículos particulares, así como para las motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo las cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con pedaleo asistido con motor:

Martes, 25 de marzo: restricción de las placas terminadas en 9 y 0.



restricción de las placas terminadas en Miércoles, 26 de marzo: restricción de las placas terminadas en 1 y 2.



restricción de las placas terminadas en Jueves, 27 de marzo: restricción de las placas terminadas en 3 y 4.



restricción de las placas terminadas en Viernes, 28 de marzo: restricción de las placas terminadas en 5 y 6.



restricción de las placas terminadas en Lunes, 31 de marzo: restricción de las placas terminadas en 7 y 8.



Horarios y multas

La alcaldía cartagenera indica que el horario de aplicación de esta medida es de las 7:00 a.m. a las 9:00 a.m., y desde las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m. para los carros particulares, mientras que afirma que para las motocicletas aplica la medida desde las 5:00 a.m., hasta las 11:00 p.m. de los días en los que aplica.

Tal como indica la Alcaldía, en el caso de los vehículos tipo motocicleta, serán sancionadas con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor y/o propietario del vehículo que transite por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, así como el vehículo será inmovilizado.

Solo en los primeros días de marzo, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena realizó operativos en puntos claves de esta ciudad, como el Cordón Amurallado, la Avenida Luis Carlos López y Rafael Núñez, la Clínica Cartagena del Mar y el Olímpica Bazurto, teniendo como resultado 7 vehículos inmovilizados, 79 motocicletas inmovilizadas y 100 órdenes de comparendo.