De 15 SMMLV es la multa de la infracción más común en Colombia, según IA: Pilas

Si usted maneja, es importante que esté informado sobre las multas por infracciones de tránsito, principalmente, porque las sanciones económicas se actualizan anualmente en función del incremento del salario mínimo legal vigente.

Esto implica que los montos de las multas aumentan cada año. Cabe destacar que la implementación de tecnologías como las fotomultas ha incrementado la detección de infracciones, incluyendo exceso de velocidad y evasión de señales de tránsito, mediante cámaras instaladas en puntos estratégicos.

De esta manera, ha aumentado la probabilidad de ser sancionado por conductas inapropiadas al volante. Cuando usted sabe sobre las normativas y sanciones vigentes, permite a los conductores evitar multas costosas y contribuye a la seguridad vial.

Debe considerar que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento, y las consecuencias de una infracción pueden ir más allá de lo económico, afectando su historial de conducción y, en casos graves, implicando sanciones adicionales como la inmovilización del vehículo o la suspensión de la licencia.

En este orden de ideas, en Caracol Radio surgió el interés por preguntarle a la inteligencia artificial sobre la infracción más común en Colombia y el valor de su multa.

Respuesta de la IA

En esta oportunidad, se recurrió a ChatGPT , que afirmó que en Colombia, la infracción de tránsito más común es conducir a exceso de velocidad.

Explicó que esta conducta no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también conlleva sanciones económicas, que para el 2025, se estableció en 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equivale a 711.750 pesos.

Según ChatGPT, lo mejor que usted puede hacer para evitar estas multas y contribuir a la seguridad vial es respetar las normas de tránsito, mantener al día la documentación del vehículo y estar atentos a las señales y límites de velocidad establecidos en las vías.

¿Cuáles son las infracciones más comunes?

En primer lugar, está no realizar la revisión técnico-mecánica. Esta infracción se imparte cuando no se efectúa la revisión técnico-mecánica en el plazo legal o cuando el vehículo no cumple con las condiciones de seguridad o emisiones requeridas, incluso si posee los certificados correspondientes.

Un dato que vale la pena destacar es que en Bogotá, hasta el 15 de agosto de 2024, se impusieron 38.912 comparendos por esta causa. La sanción para esta falta es de 15 SMLDV, equivalentes a aproximadamente 711.750 en 2025.

En segundo lugar, está estacionarse en sitios prohibidos. Esta conducta implica aparcar el vehículo en lugares no autorizados, obstruyendo el tránsito o afectando el espacio público.

Para el mismo periodo en 2024, mencionado anteriormente, en Bogotá, se registraron 35.834 comparendos por esta infracción. La multa también corresponde a 15 SMLDV, es decir, alrededor de $711.750 pesos.

Finalmente, en tercer lugar, está transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas. Esta infracción ocurre cuando un vehículo circula en zonas o durante horarios no permitidos por las autoridades de tránsito. Hasta agosto de 2024, se emitieron 29.468 comparendos por esta causa en Bogotá. Igual que en los casos anteriores, la sanción establecida es de 15 SMLDV, lo que equivale a 711.750 pesos.