El Pulso del Fútbol, 24 de marzo de 2025

Yilmar Velásquez durante un duelo de Liga entre Santa Fe y Millonarios / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el jugador de la Selección Colombia, Davinson Sánchez, y su situación después del golpe contra Alisson en el partido contra Brasil. César dijo: “Lorenzo dijo que Davinson Sánchez ha estado evolucionando bien y no está totalmente descartado. Brasil si convocó a otro arquero, para reemplazar a Alisson”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Yo no sé si hay una cláusula de los clubes, para decirle a las selecciones que no pueden utilizar a un jugador si hay una conmoción cerebral, que fue el caso de Davinson Sánchez”.

