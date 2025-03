Arroceros del Huila, exigen respuesta del Gobierno Nacional, o volverán al bloqueo de vías

Neiva

Agricultores de Huila y Tolima, inconformes por el incumplimiento del Gobierno en la firma de acuerdos, expresan su preocupación. La columna vertebral del acuerdo es el incentivo o apoyo a la comercialización de arroz, que hasta el momento no ha generado una resolución. Una de las condiciones del Gobierno era que solo los agricultores que pudieran recolectar desde la firma de la resolución hasta el 30 de junio se beneficiarían, pero ya han pasado 10 días desde que se firmó el acta y el Ministerio aún no emite dicha resolución. Esto representa un claro incumplimiento del acuerdo.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con el acuerdo firmado el 12 de marzo en la ciudad de Espinal, ya que hasta el momento no se ha cumplido ninguno de los puntos tratados. El primer punto, el apoyo a la comercialización, sigue pendiente. Esto hace que los arroceros pierdan la oportunidad de acceder al incentivo, pues cada día que pasa disminuye la posibilidad de beneficiarse.

¿Arroceros del Huila, podrían Volver al bloque de vías?

“Ante este incumplimiento, es necesario volver a articularnos todos los arroceros del país. Si el Gobierno no responde, tendremos que convocar nuevamente una manifestación y tomar las vías, realizando los bloqueos correspondientes, para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados y que se respeten nuestros derechos como agricultores”. Afirmaron arroceros del Huila y Tolima.

Por otro lado, los puntos siguientes tampoco se han cumplido. No se ha convocado a la reunión de alto nivel con los Ministerios de Ambiente y Agricultura para llegar a un acuerdo sobre una fórmula diferencial para la tasa por uso del agua en el sector agropecuario. Asimismo, no hay avances en los alivios financieros, y al consultar en los bancos, nos dicen que no tienen información sobre estos.