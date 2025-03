Leonardo Castro habló sobre su renovación con Millonarios tras el clásico capitalino: ¿Qué dijo?

El 2025 de Millonarios ha estado lleno de bastantes turbulencias, disputadas 10 fechas de la liga colombiana, el cuadro ‘embajador’ se ubica séptimo con 16 puntos, pero podría salir del grupo de lo ocho en cuanto termine de disputarse la jornada.

La derrota 3-2 sufrida ante Independiente Santa Fe este sábado 22 de marzo en el estadio Nemesio Camacho el Campín, culminó con una racha de casi dos años sin caer en el ‘clásico capitalino’, por lo que la afición ha comenzado a perder la confianza en el equipo.

Leonardo Castro, delantero del ‘albiazul’, a pesar de la derrota, tuvo una buena presentación, anotando los dos goles de su equipo, el ‘Chacho’ es uno de los jugadores más queridos por parte de los seguidores, quienes le valoran su actitud dentro del terreno de juego y destacan su manera de jugar; es por esta razón que los mismos aficionados se encuentran preocupados, pues el contrato del atacante culmina en diciembre de 2025 y aún se desconocen detalles sobre su posible renovación.

En los últimos días, se ha especulado mucho sobre el tema, pues en el partido ante Águilas Doradas, disputado el pasado 16 de marzo, tuvo como protagonista a Castro, quien al momento de ser sustituido, no pudo evitar mostrar su frustración y golpeó el banco de suplentes, actitud que generó incertidumbre entre la hinchada, quienes comenzaron a preguntarse si el delantero estaría descontento con la institución.

A pesar de la incertidumbre, Leonardo Castro se refirió al tema en la zona mixta tras la derrota en el ‘clásico capitalino’, donde expresó: “¿Quién ha dicho que yo no quiero renovar? Yo en ningún momento he salido a decir nada, el equipo tampoco, muchas veces se especula y ponen palabras donde no las hay, quieren formar conflicto donde no los hay, yo en este momento estoy contento con Millonarios, quiero seguir trabajando con Millonarios, simplemente son especulaciones de los hinchas que quieren ver conflictos donde no los hay”.

Estas palabras dan un parte de tranquilidad para aquellos hinchas ‘embajadores’, quienes consideran a Castro como uno de los mejores jugadores de la plantilla, por lo que su renovación se ha vuelto una exigencia para seguir confiando en el equipo de cara a la recta final de este semestre y del próximo.