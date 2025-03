Carolina Corcho: “los medicamentos no están donde tienen que estar; hay competencia y saboteo”

Popayán, Cauca

Desde Popayán donde lideró una nueva jornada de ‘Charlas sanas en un país enfermo’, la exministra de Salud, Carolina Corcho habló sobre las graves dificultades que se presentan en ciudades con la entrega de medicamentos.

Corcho arremetió contra expresidentes de la República y cuestionó el manejo de recursos y de las EPS.

“Cuando un Estado entrega los medicamentos al ‘mercado’, que no es mercado sino la competencia libre sin control de monopolios, ocurre lo que está pasando. ¿Por qué muchos medicamentos que la gente va a reclamar a las droguerías del sistema de salud, no están en el sistema de salud y sí en las droguerías comerciales?, ¿Qué pasa allí?, que los medicamentos no están donde tienen que estar, hay competencia entre ellos, saboteo para aumentar precios y obtener más ganancias”, expresó Corcho.

Añadió que “la salud ya la maneja la politiquería. Además de que las juntas directivas de las EPS son ellos, la misma clientela opositora que ha estado agazapada ahí manejando esos dineros como si fuera del bolsillo de ellos y ahora el expresidente Álvaro Uribe señala que cómo quieren con esa reforma a la salud, que las EPS se vuelvan de bolsillo de la politiquería y la burocracia”.

En su intervención, la exministra recordó que “en la Nueva EPS que no estaba intervenida, ahí esta el señor Vargas, los amigos del señor Uribe, del señor Gaviria, presentaron cuentas de que habían gastado más de 10 billones en el 2023 y el revisor no les firmó eso porque están inventando”.

Corcho reiteró que “ahora el presidente Gustavo Petro tiene que correr a cobrarle impuestos al pueblo para ir a cubrir las inconsistencias de presuntos saqueos y corrupción de esta gente, que ya esta denunciada en la Fiscalía General, están denunciados en la Contraloría y que seguimos esperando acciones de la Fiscalía porque si no hay apertura de investigaciones penales, si aquí no hay ordenes de captura, esos bandidos van a seguir robándose el erario”.

Consulta Popular

La exministra también habló sobre la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro: “hay un cierre del régimen, hay un bloqueo del régimen a través del Congreso para que no se hagan las transformaciones por las que voto la ciudadanía colombiana en el 2022. Es un bloqueo institucional y cada vez que hay un bloqueo en Colombia es la comunidad que tiene que salir a desbloquear”.

Por último Corcho se refirió a la grave situación que afronta el Cauca por el conflicto armado y aseveró que “la situación se ha puesto muy difícil y eso nos pone a prueba en la política de paz total y tenemos que reflexionar porque no podemos cerrar los ojos frente a la realidad que vive este departamento”.