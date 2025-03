Proantioquia llama a la defensa de la democracia en Colombia

Medellín

Jorge Mario Velásquez Jaramillo, presidente del Grupo Argos asistió a la celebración de los 50 años de Proantioquia evento llevado a cabo en los talleres del Metro de Medellín, allí el líder de ese grupo económico se refirió a las actuales políticas del gobierno nacional que han generado inconformidad para los empresarios antioqueños.

Ante estas decisiones del presidente Gustavo Petro, el señor Velásquez convocó a los diferentes gremios empresariales del departamento a unirse en un bloque que le haga frente a esas políticas gubernamentales en sectores importantes como la salud, la infraestructura, la vivienda, la energía y la seguridad.

“Y que nos obligan a hacer un llamado de responsabilidad aquí a todos los presentes. Es momento de involucrarnos activa y democráticamente en el debate público, en defensa de la democracia liberal que Proantioquia ha defendido por décadas. No estamos en tiempos para dubitación”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien también asistió al mencionado evento de celebración, aprovechó para de nuevo criticar las decisiones del gobierno nacional y lamentó que el presidente Petro no asistiera y recalcó que en una realidad gubernamental normal el primer mandatario estaría allí. También indicó que desde los movimientos y gremios que no están de acuerdo con el manejo del país podrían convocar a marchar.

“Y que no nos vamos a dejar amenazar más. Si quieren plantear movilizaciones, pues nosotros también estamos listos para salir a la calle a defender la democracia con ideas, con respeto y con civilidad. Y lo más importante es que no nos dejemos separar, que no nos dejemos dividir. Y vuelvo e insisto: muchas veces las ideologías dividen, en cambio, los valores unen. Eso es lo que nos ha salvado”.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón también estuvo presente en la importante celebración de Proantioquia y para seguir en la misma línea lanzó hizo críticas al gobierno nacional, en esta ocasión centró sus palabras en la consulta popular anunciada por Gustavo Petro para la reforma laboral.

“La consulta no puede ser un arma contra el Congreso y su legitimidad, porque como bien lo dijo el presidente Efraín Cepeda, fue elegido por más de 22 millones de compatriotas”.

Como se puede observar, las intervenciones de algunos de los asistentes se centraron en las críticas al gobierno nacional.