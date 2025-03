Néstor Lorenzo se queja del árbitro en la caída de Colombia con Brasil: “Cobraba faltas que no veía”

Amargo regreso de la Selección Colombia a las Eliminatorias sudamericanas. El cuadro nacional estuvo a un par de minutos de llevarse un preciado empate en su visita a Brasil, pero en el último suspiro vio sus esperanzas caer, luego de que Vinícius Júnior anotara el gol definitivo.

En conferencia de prensa, el seleccionador nacional se mostró sumamente decepcionado por la caída en el tiempo de adición, recalcando que “otra vez” se le escapa un compromiso que parecía sentenciado. Es preciso recordar que ante Uruguay también cayó por una anotación tardía.

Adicionalmente, apuntó que su equipo “no entró dormido”, sino que cometió un error cuando Daniel Muñoz le hizo falta a Vini, en una jugada que “no era tan peligrosa como para cometer penal”.

“Desilusionado un poco, porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Recibimos un gol muy temprano ante un rival de mucho ajuste. No entramos dormidos, simplemente cometimos un error en una pelota filtrada. No era una jugada tan peligrosa como para cometer penal. Después encontramos el partido, presionamos, metimos a Brasil en su campo, creo que merecimos más otra vez, pero esto es así... Felicitar a los muchachos por el partido que hicieron, vinieron a Brasil y compitieron al máximo nivel. Ellos tienen jugadores espectaculares, juegan en los mejores clubes del mundo y, sin embargo, el equipo logró hacerlo bien”, puntualizó.

Más declaraciones de Lorenzo

Por otro lado, Néstor Lorenzo se quejó públicamente de arbitraje del venezolano Alexis Herrera, a quien acusó de cobrar faltas “que no veía”. Por otro lado, dio un parte de tranquilidad al aseverar que Dávinson Sánchez está bien de salud, luego del durísimo golpe en la cabeza, y en dicho sentido aclaró que los siete cambios que hizo Brasil estaban amparados en el reglamento.

Quejas por el arbitraje de Herrera: “Me quedan muchas dudas con decisiones arbitrales, de las cuales no se pueden comentar. Uno ve una especia de intención, cobrando faltas que no veía y con ver un brasilero tirado la pitaba. Nunca vi un codazo que se sancione con amarilla, pero bueno eso lo hablan ustedes porque a mí me sancionan”.

Estado de Dávinson Sánchez y los demás cambios: “Lo de Dávinson, está bien. Se está recuperando, tuvo un mareo y el doctor optó por sacar por precaución. Está bien, gracias a Dios. En cuanto a los cambios, tuvimos que refrescar, James me dijo que podía seguir un poco más y lo mismo Lucho. Teníamos que tapar las bandas con un jugador que pudiera ayudar como volante, Carrascal lo hace bien y fue más que nada por eso”.

Siete cambios de Brasil: “Los golpes en la cabeza habilitan tanto a tu equipo como al otro. Como hubo dos cambios por eso, los dos estábamos habilitados para hacer dos cambios”.

Elogios al rival de turno: “Con jugadores como los brasileros, corres riesgo todo el partido. Fue por un rebote (el gol) que desolocó a Vargas. No es difícil darse cuenta que ellos tienen una capacidad individual impresionante en el 1 vs 1, son rápidos. Se hizo un esfuerzo muy grande entre la línea defensiva y de volantes para contener y no sufrir, pero se sabe que generarían situaciones. Así lo hacen en sus clubes y día a día ganan partidos así, en una jugada asilada. Tienen esa capacidad, así como nosotros tenemos jugadores así”.