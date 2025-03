Más de 1000 personas en filas al clamor de medicamentos: “12 horas de cola y me dicen que no hay”

Las largas filas en la ciudad de Bogotá por la falta de entrega de medicamentos indispensables se hacen cada vez más extensas y no hay respuesta para los ciudadanos. Caracol Radio visitó la sede de Audifarma, en la localidad Antonio Nariño, barrio Restrepo, en donde hay más de mil personas esperando que se les entreguen sus medicamentos.

De acuerdo con diversos testimonios de personas que se encuentran en la fila a la espera, esta situación es recurrente e incluso se viene presentando desde hace 6 meses. Muchos cuentan con ordenes autorizadas en diciembre de 2024, pero aún no tienen sus medicamentos.

Enfermedades como la fibrosis pulmonar, demencia y el cáncer, son algunas de las que expresan los ciudadanos tienen y solicitan medicamentos que son esenciales para su tratamiento. “Es súper delicado, tuve quimioterapias y no me han dado los medicamentos, siempre me los dejan pendientes”.

“Mi papá sufre de demencia, nunca hay pañales porque él se orina y en seis meses solamente me han dado dos meses y vine a traer la nueva orden, no que se lo llevamos a la casa, pasan dos meses, y vengo, no que esperen, y nunca, nunca llevan pañales” afirmó otra ciudadana.

Noticia en desarrollo...

Escuche el informe de 6AM