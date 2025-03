J Balvin enciende los escenarios con su ‘Back To The Rayo’ Tour / Gaby Deimeke

El icónico artista colombiano J Balvin ha dado inicio a su tan esperada gira “Back To The Rayo” Tour en Norteamérica, con su primera parada en la vibrante ciudad de Atlanta, Georgia. Este tour, que celebra el lanzamiento de su aclamado álbum Rayo, recorrerá un total de 27 ciudades en Estados Unidos y Canadá, incluyendo destinos como Miami, Nueva York, Toronto y Los Ángeles. La gira se extenderá hasta el 17 de mayo, culminando en Portland, Oregón.

Con un espectáculo que combina innovación, energía y una producción de alto nivel, J Balvin promete ofrecer a sus fans una experiencia inolvidable. Como es característico de este ícono global de la música y la moda, el show cuenta con un diseño escénico futurista, efectos visuales impactantes y un despliegue técnico que redefine los estándares de los conciertos en vivo.

Gaby Deimeke Ampliar

Durante su presentación inaugural, el artista expresó su profunda gratitud hacia su público, destacando la emoción de volver a los escenarios de Estados Unidos y Canadá. En un gesto simbólico, J Balvin repartió flores desde el escenario, un detalle que refleja su conexión emocional con sus seguidores.

El álbum Rayo, que da nombre a la gira, es un proyecto cargado de simbolismo y evolución personal. Inspirado en su primer automóvil, un modesto carro rojo que ahora se ha convertido en un emblema de su crecimiento, el disco representa los inicios humildes del artista y su camino hacia el éxito global.

Con éxitos como “Gaga” y “En Alta”, el álbum ha sido aclamado por la crítica y reafirma la posición de J Balvin como uno de los artistas más influyentes de la música latina.

Además de su impacto musical, J Balvin continúa siendo un referente cultural y un portavoz de temas como la salud mental y la diversidad. Su autenticidad y compromiso con su arte lo han consolidado como una figura clave en la globalización del reguetón y un puente entre culturas.

El “Back To The Rayo” Tour no solo celebra su música, sino también su capacidad de conectar con audiencias de todo el mundo, llevando el ritmo y la esencia de Colombia a cada rincón del continente.