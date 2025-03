¿Gobernación del Tolima no apoya a la Alcaldía de Ibagué en la adecuación de la vía Ibagué – Machín?

Ibagué

El secretario de Desarrollo Rural, Cristian David Ávila, lanzó fuerte dardo a la Gobernación del Tolima por lo que denominó la falta de apoyo e incumplimiento para la atención de las emergencias en la vía Ibagué – Tapias – Machín.

“Nos ha tocado solo muchas veces, esporádicamente entra la maquinaria, yo sé que la responsabilidad de la Gobernación es departamental, pero si les dieron ese Kit con un compromiso se debe cumplir”, dijo Ávila.

El funcionario destacó que en la zona hay un acción popular donde está vinculada la Alcaldía y la Gobernación, “A mi me toca muy solo, lo he manifestado en una segunda ocasión volvimos a pedir, incluso tenemos los radicados pidiendo una mesa de trabajo para que trabajemos conjuntamente un cronograma”.

El funcionario sostuvo que ha planteado un cronograma que permita dividir las responsabilidades frente a esta vía “La Gobernación recibió varios kits, si hubieran dejado un kit en Tapias y un kit más serían dos, para 600 kilómetros de vía que tiene este corredor importante”.

A la vez sostuvo que siempre ha manejado un tono conciliador, pero que ya está cansado de buscar a los funcionarios de la Gobernación para que cumplan con este proceso.

“Le decía al secretario, Carlos Portela, cuando llegaba a hacer una avanzada, secretario a mi me da pena decirle esto, pero yo he pensado hasta en tutelarlos para que me contesten sobre una mesa de trabajo”, puntualizó.