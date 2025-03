Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 21 de marzo de 2025 44:47 Cerrar Descargar

AME1064. BRASILIA (BRASIL), 20/03/2025.- Vinicius Jr. de Brasil celebra un gol este jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 entre las selecciones de Brasil y Colombia, en el estadio Arena BRB Mané Garrincha, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la derrota como visitante de Colombia ante Brasil en las Eliminatorias. Juan Felipe dijo: “Empezaron a salir datos fatalistas, que todos son reales. Hemos empezado a caer. A Santos Borré no lo metió de revulsivo, lo metió para presionar arriba, Lorenzo refrescó, pero no le salió”. Sobre el tema César agregó: “Comparto lo que están diciendo muchos oyentes, Lorenzo es el que sabe cómo hace los cambios, pero ayer manifestó que James y Díaz le dijeron que podían seguir. Creo que la única razón de los cambios, no puede ser que los jugadores están cansados, también hay que ver el nivel”.

