¡De no creer! Mujer quedó embarazada de su esposo, luego de que este muriera: esta es la historia

El 8 de julio del 2020, Ellidy Pullin recibió una de las noticias más fuertes de su vida, la cual cambiaría su rumbo por completo. Su esposo, Alex Pullin, atleta profesional de Snowboard y campeón en diferentes competencias reconocidas, falleció luego de un repentino desmayo mientras se encontraba buceando en una playa de Goldencoast, en el estado de Queensland, Australia. Tenían 10 años de casados.

En una entrevista que la mujer tuvo con el programa Outlook, de la BBC, comentó: “Todavía me duele hablar de ese día. Sabía que no se puede parar el tiempo, ni evitar que la gente celebre, pero el hecho de que Chumpy se estuviera quedando en 2020 por completo me dejó con la sensación de vacío más grande, más horrible que haya tenido”.

La esperanza de vida de Ellidy Pullin

No obstante, una luz de esperanza apareció para Ellidy, cuando le dijeron que podían extraer esperma de su difunto esposo. Es importante explicar que Pullin comentó que tener un hijo era un sueño que ellos dos tenían, así que esta fue una oportunidad única para ella.

Sin embargo, la primera vez que intentó con el implante del embrión, su cuerpo rechazó los 3 que los médicos expertos lograron fecundar.

Ante esta situación, Pullin tomó la decisión de esperar hasta el mes de febrero del 2021, para descansar del primer intento fallido, y para fortuna de ella, en esta ocasión logró quedar embarazada.

“Cuando recibí la llamada del centro de fertilización, diciendo que estaba embarazada, grité. Le conté a mi perro, a los papás de Chumpy, a mis padres, a mis amigos. Fue un momento tan feliz, tan surreal”.

Su hija, Minnie Alex Pullin, nació el 25 de octubre de 2021, lleva el nombre de su padre como homenaje a su vida y actualmente tiene 3 años de edad.

¿En qué consiste la extracción de esperma post mortem?

De acuerdo con un artículo publicado en la Revista Colombiana de Bioética, por un grupo de investigadores de la Universidad del Bosque y el Hospital Universitario Fundación de Santa Fe, la extracción de semen para programas de fertilización in vitro post mortem, es decir, después de la muerte de un individuo masculino, es un procedimiento que se viene llevando a cabo aproximadamente desde los años 80.

Sin embargo, es un proceso que ha ocasionado diferentes discusiones alrededor del mundo, sobre todo en temas legales y éticos. La realidad es que es científicamente posible extraer esperma de una persona que ya falleció, este puede ser congelado y usado con fines procreativos.

A continuación le dejamos una tabla de resumen sobre las reglas y legislación sobre el procedimiento de extracción de semen perimorten (en el momento de la muerte o un tiempo cercano) para la reproducción en diferentes países

Imagen tomada de la investigación titulada "Extracción de semen post mortem: aspectos éticos y legales. Descripción de caso y estudio en Colombia", de la revista colombiana de Bioética. Ampliar

El portal web de Especialistas en fertilidad masculina y medicina sexual, reconocida clínica ubicada en San Diego, California, explicaron que este proceso médico lo debe realizar un urólogo con formación quirúrgica, en donde se realiza la extracción de tejido testicular potencialmente rico en espermatozoides, sin embargo, la persona fallecida no puede haber superado las 36 horas después de su deceso.

Aunque se trata de un tema bastante delicado y sensible, no son muchos los casos de los que se tenga ejemplo, sin embargo, en el caso de Ellidy Pullin, la mujer tuvo la fortuna de poder haber tenido éxito en el procedimiento que le permitió engendrar una hija con su fallecido esposo.