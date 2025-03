Tres grandes nombres del cine mundial llegan al FICCI 64

Cartagena

Tres figuras emblemáticas del cine mundial participarán en la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), que se celebrará del 1 al 6 de abril de 2025. Este año el festival rinde homenaje al director chileno Pablo Larraín, al cineasta haitiano Raoul Peck y a la icónica actriz española Ángela Molina.

Ángela Molina

El FICCI 64 rinde homenaje a la legendaria actriz Ángela Molina, una de las figuras más emblemáticas del cine Iberoamericano. Con una carrera que supera las cinco décadas, Molina ha consolidado una presencia constante en la gran pantalla, interpretando personajes llenos de intensidad y profundidad.

Su talento la ha llevado a trabajar con algunos de los directores más influyentes de la cinematografía mundial, como Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Jaime Chávarri y Ridley Scott. Desde su inolvidable debut internacional en Ese oscuro objeto del deseo (1977), hasta su reciente papel en Polvo Serán (2024), su versatilidad y carisma han cautivado a audiencias de todo el mundo.

Este reconocimiento en el FICCI 64 celebra no solo su brillante trayectoria, sino también su innegable influencia en el cine iberoamericano. Con una filmografía que abarca desde el drama y la comedia hasta el cine de autor y las superproducciones, Ángela Molina ha trascendido generaciones, interpretando personajes femeninos con una sensibilidad y una fuerza excepcionales. Su presencia en el Festival es una oportunidad para rendir tributo a su legado y acercar al público la obra de una artista que ha marcado un antes y un después en la historia del cine.

Pablo Larraín

El FICCI 64 honra a uno de los cineastas latinoamericanos más influyentes del siglo XXI. Su obra, marcada por una mirada crítica ha dejado un importante legado en la cinematografía mundial con películas como No (2012), la primera producción chilena nominada al Óscar, Jackie (2016), Spencer (2021) y El Conde (2023). Su visita a Cartagena coincide con la exhibición en salas de María (2024), su más reciente película, protagonizada por Angelina Jolie.

En el marco del FICCI 64, presentaremos cinco de sus obras más aclamadas, incluyendo Fuga (2006), su primera película, parte de nuestra sección Clásicos - Ópera Prima, 18 años después de haber ganado el premio Mejor Ópera Prima en el FICCI 47.

Como parte de la retrospectiva de su tributo, se proyectará Ema (2019), la electrizante película protagonizada por Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal, con un soundtrack de Nicolás Jaar; El Conde (Venecia IFF, 2023), protagonizada por Paula Luchsinger; El Club (2015), una potente exploración de la culpa y la redención con Antonia Zegers y Alfredo Castro, ganadora del Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín; y Spencer, un clásico contemporáneo con la magistral interpretación de Kristen Stewart, que le valió una nominación al Oscar.

Además, el director ofrecerá una masterclass en la que compartirá su visión más personal sobre el cine.

Raoul Peck

El FICCI 64 rinde homenaje al cineasta haitiano Raoul Peck, una de las voces más poderosas y comprometidas del cine contemporáneo. Con una filmografía que atraviesa el documental y la ficción, Peck ha construido una obra radical y conmovedora que denuncia las desigualdades del mundo, desmonta los discursos coloniales y reivindica la memoria de los pueblos oprimidos. Su aproximación única al cine, anclada en un profundo trabajo con el archivo y la investigación histórica, lo ha convertido en un referente indispensable en la cinematografía mundial. Películas como I Am Not Your Negro (2016), basada en los escritos de James Baldwin, y El joven Karl Marx (2017) revelan su aguda mirada crítica y su capacidad para transformar el cine en un acto de resistencia.

Este reconocimiento en el FICCI 64 destaca la valentía de Peck al confrontar las narrativas dominantes y ofrecer nuevas formas de repensarla historia oficial. Su obra, abarca desde el retrato de líderes revolucionarios hasta la exploración de la herencia colonial y la lucha racial.. Con su cine, Peck no solo expone las injusticias del pasado y del presente, sino que invita a imaginar un futuro más justo y equitativo.

El director también participará en un conversatorio donde compartirá sus experiencias con los asistentes.

Un festival con grandes protagonistas

El FICCI 64 reafirma su posición como uno de los eventos cinematográficos más importantes de América Latina al reunir a estos tres gigantes del cine. Del 1 al 6 de abril de 2025, Cartagena se convertirá en un punto de encuentro del cine mundial, celebrando a los creadores que desafían los límites del arte y las narrativas cinematográficas.