FICCI 64: Cartagena, su gente y sus historias en el centro del Festival

La 64ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) llega con una premisa clara: Cartagena es el alma del Festival. Más que nunca, el FICCI apuesta por su ciudad, sus barrios, su historia y su gente, reconectando con sus raíces y su diversidad, convirtiendo a la comunidad cartagenera en protagonista de esta gran celebración del cine.

“El FICCI siempre ha sido de Cartagena y para Cartagena. Esta edición reafirma nuestro compromiso con la ciudad, ampliando los espacios de proyección, abriendo nuevas oportunidades para la formación y apostando por un cine que dialogue con el territorio y su gente. Este año, el Festival regresa con más fuerza a los barrios y a las calles, porque aquí es donde el cine se vive y se siente”, expresa Margarita Díaz, directora del FICCI.

Una inauguración con sello cartagenero

El FICCI 64 abre con ‘Alma del desierto’, ópera prima de la directora cartagenera Mónica Taboada-Tapia, rodada en la Guajira. La elección de esta película como apertura del Festival responde a la voluntad de conectar con historias y miradas propias, impulsando el cine colombiano y visibilizando nuevas voces. Esta historia, ambientada en el desierto colombiano y enraizada en una identidad profundamente local, es una muestra del cine que el FICCI quiere promover: narrativas poderosas que hablan desde la región pero con la fuerza para dialogar con el mundo.

“Para quienes hicimos Alma del Desierto, inaugurar el FICCI es un honor inesperado. Crecimos viendo cómo el festival hacía parte de Cartagena a través del cine, y en mi caso, ir a los teatros del centro con mi hermana y mis amigas no era solo un pasatiempo, era una ventana al mundo. Ahí nació gran parte de mi deseo de hacer películas. Nunca imaginé que nuestra obra abriría el festival, y menos en un momento en que el cine enfrenta desafíos enormes en todo los rincones del planeta. Cartagena es y siempre ha sido una ciudad cinéfila. Sus teatros desaparecieron por la gentrificación y la turistificación, pero el FICCI sigue siendo un espacio de encuentro. Que una película dirigida por una cartagenera, con el diseño sonoro de Carlos García también de esta ciudad, marque la apertura del festival es un símbolo de lo que está por venir: nuevas historias, un cine que resiste y sigue transformando vidas. Alma del Desierto también es un homenaje a la fortaleza de Georgina Epiayú y de la población diversa de La Guajira, que nos recuerdan que no hay obstáculo imposible de superar cuando la humanidad es nuestro escudo. Este festival es también para ellas, para quienes sueñan con hacer cine y para todos los que creen en el poder de las imágenes, los sonidos y las historias” afirma Mónica Taboada, directora del filme.

FICCI 64 / eupegui Ampliar

Una visión artística comprometida con la diversidad y la exploración cinematográfica

En esta edición, el FICCI se plantea como un espacio de exploración cinematográfica que busca expandir los límites de la representación audiovisual y dar visibilidad a procesos artísticos que cuestionan las estructuras establecidas. La programación pone un énfasis especial en la diversidad de etnias, comunidades e identidades, destacando películas que aborden estas realidades desde múltiples perspectivas.

“El FICCI reconoce la diversidad como una herramienta fundamental para observar y reconfigurar el mundo. Nuestro Festival es una plataforma para miradas originales que exploran temas de género, memoria, diásporas e identidades, reforzando el poder del cine para contar historias desde lo humano y lo colectivo”, señala Ansgar Vogt, director artístico del Festival.

Además de su enfoque temático, la programación del FICCI 64 destaca películas que exploran sus propios lenguajes y estructuras narrativas, desde propuestas radicales en su puesta en escena hasta experimentaciones con el material cinematográfico. Este año, el Festival reafirma su compromiso con el cine como una herramienta de reflexión, transformación y memoria, brindando un espacio para aquellas películas que desafían convenciones y expanden las posibilidades del cine contemporáneo.

FICCI 64 / eupegui Ampliar

Tributos a Pablo Larraín y Raoul Peck: homenaje a dos grandes cineastas

El FICCI 64 rinde homenaje a dos de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo: Pablo Larraín y Raoul Peck. Con una trayectoria marcada por una mirada crítica y una exploración profunda de la humanidad, sus películas han dejado una huella imborrable en el cine iberoamericano y mundial.

El cineasta chileno Pablo Larraín ha construido una filmografía que disecciona los momentos clave de la historia reciente de Chile y el mundo, abordando el poder, la memoria y la política a partir del enlace afectivo de sus protagonistas, creando un lenguaje cinematográfico y estética visual inconfundible. Desde obras como No (2012), que exploró el plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Pinochet, hasta sus retratos de figuras icónicas como Jackie (2016) y Spencer (2021), Larraín ha sido reconocido internacionalmente como uno de los directores más innovadores del panorama actual.

Por otro lado, el Festival también celebra el trabajo del cineasta haitiano Raoul Peck, cuyo cine se ha convertido en una poderosa herramienta para la denuncia social, la deconstrucción de los discursos coloniales y la reivindicación de las comunidades negras. Con películas como I Am Not Your Negro (2016), basada en los escritos de James Baldwin, y El joven Karl Marx (2017), Peck ha demostrado su capacidad para contar historias que confrontan las estructuras de poder y cuestionan la realidad desde una mirada política y humanista.

FICCI 64 / eupegui Ampliar

Cine en los Barrios: Cartagena en la gran pantalla

El FICCI 64 refuerza su presencia en la ciudad consolidando Cine en los Barrios como una categoría propia dentro de la Selección Oficial. Más que una extensión del Festival, esta sección se ha convertido en un espacio pensado exclusivamente para la audiencia cartagenera. La curaduría se ha diseñado con la intención de conectar con las comunidades, seleccionando películas que abordan temáticas cercanas a las realidades de la ciudad y sus habitantes.

Este año, Cine en los Barrios llevará el cine a espacios comunitarios, plazas y parques, creando encuentros entre las películas y sus espectadores en los distintos barrios de Cartagena. Las proyecciones al aire libre estarán acompañadas de espacios de conversación con realizadores, reforzando el diálogo entre la comunidad y el cine.

FICCI 64 / eupegui Ampliar

Un Festival más accesible: nuevos espacios de proyección

El FICCI 64 amplía su circuito de proyecciones con sedes tradicionales como el Teatro Adolfo Mejía, el Palacio de la Proclamación, la Alianza Francesa, la Casa Colombo Alemana y Casa Moraima Comfenalco, pero también sumando un espacio estratégico para llegar a nuevos públicos: Cine Colombia Caribe Plaza.

La llegada del FICCI a un centro comercial como Caribe Plaza representa una oportunidad para conectar con una audiencia más amplia y diversa, acercando la experiencia del Festival a los espectadores en un espacio cotidiano. Este nuevo escenario permite descentralizar el cine y generar un encuentro entre el Festival y la vida diaria de la ciudad.

FICCI 64 / eupegui Ampliar

Academia FICCI: formación y pensamiento cinematográfico

El compromiso del FICCI con la formación y el análisis cinematográfico se materializa en Academia FICCI, un espacio de exploración y diálogo sobre el cine y sus múltiples dimensiones. Este año, la programación académica gira en torno a tres líneas clave: la Franja de Género, que resalta el trabajo de mujeres cineastas; Terrenos Fértiles, un espacio que desafía los formatos tradicionales y abre el debate sobre nuevas narrativas; y la Franja Editorial, dedicada a la gestión del conocimiento cinematográfico, con la presentación de libros y estudios sobre cine.

En alianza con la Fundación Gabo, el FICCI 64 también presenta el Laboratorio de Imágenes, un espacio de observación crítica y análisis del cine que tendrá lugar en Casa Gabo, la antigua residencia de Gabriel García Márquez en Cartagena.

FICCI 64 / eupegui Ampliar

Ópera Prima Lab y La Residencia FICCI: espacios para el cine emergente

El Festival refuerza su compromiso con la formación de nuevos talentos a través de dos iniciativas clave. Ópera Prima Lab, en su segunda versión y con el apoyo de Coca Cola Colombia, es un laboratorio diseñado para cineastas que trabajan en su primer largometraje, brindándoles herramientas para fortalecer sus proyectos. Por su parte, La Residencia FICCI, con el apoyo de Ibermedia, ofrece un programa de formación intensiva para cineastas emergentes de Iberoamérica, con la guía de destacados mentores como Kiro Russo (Bolivia) y Dominga Sotomayor (Chile).

FICCI 64 / eupegui Ampliar

Cartagena, el corazón del FICCI

Este Festival es de Cartagena y para Cartagena. Más que un evento internacional, el FICCI es una celebración de la ciudad y su identidad. Con una programación que apuesta por el cine local, la formación de nuevos talentos y la descentralización de las proyecciones, la edición 64 del Festival invita a los cartageneros a vivir el cine en sus barrios, en sus calles y en sus salas de proyección.

“Queremos que Cartagena se apropie de su Festival, que lo sienta como suyo y lo disfrute en cada rincón de la ciudad. Los invitamos a sumarse a esta gran fiesta del cine, a encontrarnos en las plazas, en los barrios y en las salas. El FICCI es para ustedes”, concluye Margarita Díaz.

Del 1 al 6 de abril, Cartagena será el epicentro del cine iberoamericano. ¡El FICCI 64 los espera!

Para más información, visite www.ficcifestival.com