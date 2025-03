Familia de líder secuestrado en Tibú exige su pronta liberación

Cúcuta

En un vídeo difundido a través de redes sociales la familia de Juaquín Enrique Villamizar envió un mensaje de rechazo al secuestro del líder comunal.

Piden a sus secuestradores que le respeten la vida y que adelanten las respectivas investigaciones para que logren determinar que Villamizar no pertenece a ningún grupo armado.

“Lo sacaron de la casa, no nos dijeron por qué, ni cuándo lo entregan, estamos pidiendo por favor la liberación de él, queremos que no sigan difamando más su nombre, porque a él no le encontraron ninguna arma en nuestra casa, ni bombas, ni mucho menos, él no es para-eleno, no trabaja con ninguna organización, entonces pedimos por favor que ya no sigan difamando más su nombre, que no crean en comentarios que no son ciertos, que traten de investigar más, que sepan cómo es él, que le pregunten a la gente” dijo la hija del líder social.

Resaltan el acompañamiento de la misma ciudadanía, ya que Villamizar es una persona muy reconocida en el municipio de Tibú.

“Gracias a la comunidad que nos apoyó, que salió a apoyarnos porque así como nosotros que somos la familia, lo queremos, toda la comunidad lo quiere porque él es una persona humilde, trabajadora, no le quitan nada a nadie y se gana el cariño de todas las personas, solamente esperamos que lo investiguen bien, que no crean en chismes, que no crean en comentarios, ni en falsas acusaciones, porque lo que están diciendo de él no es cierto, queremos que nos lo entreguen pronto, porque es un miedo para nosotros como familia que él esté allá, queremos su liberación, por favor” puntualizó.