El Pulso del Fútbol, 20 de marzo de 2025

AME870. BRASILIA (BRASIL), 19/03/2025.- Jhon Arias (i) de Colombia participa en un entrenamiento este miércoles, en el estadio Mané Garrincha en Brasilia (Brasil). Las selecciones de Brasil y Colombia se enfrentaran por la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. EFE/ André Borges

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la posible formación de la Selección Colombia para visitar a Brasil por las Eliminatorias. Juan Felipe dijo: “En el arco no creo que haya cambios, en los centrales Cuesta podría pelearle a Davinson y Lucumí. Y por la formación que tengo en la cabeza, no le haría ningún cambio”. Sobre el tema César agregó: “Se dice que va Borré, Muñoz es indiscutible, e incluso en Inglaterra me dijeron una información que no se ha publicado, en la cual él está en la lista del Liverpool, para reemplazar a Arnold”.

