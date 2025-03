Conductor atropelló a una perrita causándole la muerte y escapó: su dueña exige justicia

Bogotá D.C

En la noche de este lunes 18 de marzo, Jessica salió a pasear a su perrita, Macarena, cerca a su casa en el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy.

Cuando iban a cruzar la calle, una camioneta blanca con placas blancas y carrocería de madera invadió el carril contrario y atropelló a Macarena.

“Mi perrita baja primero que yo el andén y le impacta inmediatamente. Fue un golpe tremendo, porque inclusive todos los vecinos salieron a la ventana, porque escucharon mi grito y escucharon el golpe”, contó Jessica.

En los videos de las cámaras de seguridad que pudo revisar Jessica, se evidencia cómo el cuerpo de Macarena vuela debido al impacto unos cuantos metros y luego, vuelve y pasa el carro encima de su cuerpo.

“En ningún momento para, en ningún momento reduce la velocidad, yo me tiro al piso a auxiliar a mi bebé”, aseguró Jessica.

Cuando llegan a la clínica, Macarena ya estaba sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La indignación de Jessica, que es rescatista de animales, es que asegura que el conductor del vehículo las vio y además de atropellar a Macarena no detuvo el vehículo para auxiliarla.

Llegar hasta las últimas instancias es el propósito de Jessica. Ya se ha dirigido a las estaciones de policía de Kennedy, a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad.

“Realmente a mí no me interesa el dinero, no me interesa que me pague absolutamente nada. Yo quiero justicia, quiero ver a este sujeto pagando cárcel, quiero ver que este sujeto no vuelva a conducir”, insistió Jessica.

Macarena era un perrita criolla que fue rescatada por Jessica. Estuvo en varios proceso de adopción con familias, pero mientras estaba con Jessica siendo su hogar de paso.