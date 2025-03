Colpensiones recibirá a 18 millones de colombianos a partir del 1 de julio por reforma pensional

Cartagena

Desde Cartagena el presidente de Colpensiones Jaime Dussán Calderón, aseguró que la entidad sí está lista para la entrada en vigor de la reforma pensional el próximo 1 julio.

El funcionario manifestó que, a partir de esa fecha, Colpensiones recibirá 18 millones de colombianos provenientes de los fondos privados, es decir que la entidad tendrá a su cargo 25 millones de personas. No obstante, mostró su preocupación porque una gran cantidad de esos ciudadanos no cotizan permanentemente.

“Estamos en control constitucional esperamos que salgamos bien, pero nosotros ya estamos listos para el 1 de julio recibir 18 millones de colombianos que vienen de los fondos privados de pensiones y completamos 25 con una dificultad muy grande, es que 11 millones de esos 25 no cotizan permanentemente. Esa es nuestra preocupación, porque no queremos que ese grueso número de ciudadanas y ciudadanos terminen buscándose al final, porque no se cotiza por parte de ellos o sus patronos un bono pensional”, expresó.

Jaime Dussán reveló que desde la sanción de la reforma pensional Colpensiones ha recibido a 52 mil personas pese a que ella todavía no ha entrado en marcha y ratificó que la entidad está preparada tecnológicamente para recibir a esta gran cantidad de colombianos. “Hemos hecho los convenios nacionales e internacionales con empresas de mucho prestigio para esa tarea. Igualmente, nuestro personal en talento humano se está formando notoriamente”, recalcó.

Preocupación por hundimiento de reforma laboral

El presidente de Colpensiones se mostró preocupado por el hundimiento de la reforma laboral porque la iniciativa daba estabilidad laboral y ayudaría a que muchos colombianos tuvieran ingresos permanentes. Dussán calificó esta decisión como una confrontación política de bloques que aspiran a reemplazar al presidente Gustavo Petro.

“Teníamos mucha esperanza de la reforma laboral porque eso daba estabilidad y ello ayudaría a que muchos colombianos y colombianas tuvieran ingresos permanentes, plantas fijas, estabilidad laboral y eso por supuesto nos ayudaría, pero ahí vamos. Parte del hecho que la reforma laboral tenía el propósito de que todos los trabajadores deben estar en plantas permanentes y se le debe pagar la seguridad social, las pensiones, tener la salud y por supuesto los ahorros de cesantías. En esta lamentable confrontación política que inició muy temprano empiezan a mirarse bloques no por defender los derechos de los trabajadores, sino bloques por aspirar a reemplazar al presidente de los colombianos”, puntualizó.