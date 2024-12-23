Colpensiones descontará 50 semanas por hijo a mujeres que no completen semanas de pensión

La nueva Ley de Pensiones 2381, que reglamenta constitucionalmente el régimen pensional colombiano, comenzará a aplicarse en 2025 para 24 millones de personas. A partir del 1 de julio del próximo año, estarán en el fondo de Colpensiones, la única entidad encargada de otorgar pensiones a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Estos requisitos incluyen el cumplimiento de la edad mínima, que es de 57 años para mujeres y 62 años para hombres, además de cumplir con el mismo número de semanas de cotización. Sin embargo, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, destacó que se implementará un régimen de transición para aquellas personas que, al día de hoy, tienen hasta 750 semanas de cotización en el caso de las mujeres y 900 semanas en el caso de los hombres.

Además, la nueva ley introduce un régimen de pilares, que se basa en un nuevo esquema pensional en el mundo, diseñado para apoyar a los sectores más vulnerables en Colombia. Este régimen establece la obligatoriedad de ahorrar para una pensión mínima, asegurando que todos los colombianos cuenten con una pensión básica. Aquellos que deseen acceder a una pensión superior tendrán la opción de hacerlo a través de un nuevo sistema denominado Organizaciones de Ahorro Pensional, en el que no se podrá retirar el dinero salvo para fines de ahorro pensional.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, afirmó que “los recursos serán gestionados en un fondo del Banco de la República, con una garantía pensional para todos los colombianos y colombianas”, asegurando así un respaldo sólido para el futuro pensional de los ciudadanos.

Colpensiones también se está preparando tecnológicamente, implementando avances dinámicos y estableciendo alianzas con instituciones de tecnología tanto nacionales como internacionales. La integración de inteligencia artificial será clave para mejorar la eficiencia operativa, profesionalizar y capacitar mejor a los 2.400 funcionarios de la entidad. En este contexto, se llevará a cabo el primer balance tecnológico en abril, como parte de este proceso de modernización y fortalecimiento institucional.

Subsidio pensional:

Con la nueva ley, el subsidio pensional se mantendrá, beneficiando actualmente a 566.000 colombianos a través de Prosperidad Social. Estos beneficiarios recibieron un subsidio de $225.000 COP, y se prevé que, a partir del próximo año, este monto aumente.

Además, la Presidencia de la República está próxima a expedir un segundo decreto que regulará las ACAI (Administradoras del Componente de Ahorro Individual). Estas entidades estarán encargadas de gestionar el ahorro individual de las personas que deseen ahorrar más allá del 2.3%, ofreciendo una alternativa para aquellos que buscan incrementar su pensión mediante un sistema de ahorro personal.

Las cuatro administradoras actuales buscan integrarse al sistema de ACAI, y Colpensiones también se presentará como una entidad para fomentar el ahorro más allá del 2.3%. En este contexto, Colpensiones mantiene excelentes relaciones con las cuatro organizaciones privadas que administraban pensiones, las cuales seguirán operando hasta el 31 de junio de 2025.

En el régimen de transición, aquellas personas que ya cumplieron los requisitos establecidos serán pensionadas por las entidades correspondientes, al igual que aquellos que completen 1.500 semanas con un salario mínimo. “Los privados y nosotros participamos en la reglamentación y vigilancia del proceso, lo que permitirá que el mismo se desarrolle de manera normal y transparente”, aseguró Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.

Qué pasarán con las mujeres que cumplieron la edad de jubilación que tienen 1000 semanas

Colpensiones ha decidido interpretar la ley de manera que permita a las mujeres que no hayan cumplido con las semanas requeridas para pensionarse acceder a una pensión anticipada. Estas mujeres podrán beneficiarse de un descuento de 50 semanas por cada hijo que hayan tenido, como parte de un esfuerzo para reconocer y compensar las dificultades laborales que han enfrentado, especialmente aquellas que fueron abandonadas o afectadas por la falta de estabilidad en el empleo en Colombia.

De esta forma, las mujeres que no alcancen el número mínimo de semanas de cotización podrán completar su tiempo requerido gracias a este beneficio. El mínimo necesario será de 850 semanas, lo que corresponde a un máximo de tres hijos.

Por ejemplo, una mujer de 57 años con tres hijos podría pensionarse con 850 semanas de cotización, lo que equivale a aproximadamente 16 años de trabajo.