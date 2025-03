Preocupación por aumento de los casos de secuestro en Norte de Santander

Cúcuta

La Organización Libremente llamó la atención a las autoridades del orden nacional por el aumento de los casos de secuestro en el país, especialmente en cinco regiones donde se concentra ese abominable delito.

Uno de los casos más preocupantes es el que registra el departamento de Norte de Santander, que ocupa el deshonroso primer lugar con cuarenta y cinco casos de personas privadas de la libertad por culpa de los actores armados ilegales.

En el análisis que se realiza a través de esta entidad, se advierte que siguen en su orden Cauca con 36 casos, Antioquia con 34, Valle del Cauca con 24 y Nariño con 23 dentro del reporte que han consolidado durante el último año.

Eliana Zafra representante del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “una situación preocupante que vive la región, esto ha sido alertado de manera continua por la defensoría del pueblo, las organizaciones defensoras de derechos humanos, consecuencia de todo el escenario de criminalidad organizada que hay en el departamento que tiene a la población civil muy afectada”.

Indicó que la Organización Libremente revela las cifras, pero también señaló que “existe un subregistro de quienes no denuncian y que podría ser una cifra mucho más alta. Nosotros como comité no tenemos cifras exactas pero si tenemos información de las comunidades donde se generan las alerta por los casos, por que ahorita con el recrudecimiento del conflicto no se puede desconocer que las bandas criminales y bandas trasnacionales están comprometidas en estos hechos”.

Indicó que desafortunadamente en muchos casos, las víctimas no denuncian por desconfianza en las instituciones del Estado.