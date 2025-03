Nuevo escándalo en Duitama por la falsificación de más de 200 licencias de construcción

Duitama

Una investigación en Duitama, reveló la presunta falsificación de más de 200 licencias de construcción, en las que se habrían utilizado firmas escaneadas, sin autorización, en planos y cálculos estructurales. La Fiscalía imputó cargos al ex curador Miguel Leguizamón y se esperan nuevas audiencias con participación de más víctimas.

Según informó en Caracol Radio el abogado Sneider Cárdenas, representante de algunas de las víctimas, las irregularidades fueron detectadas luego de que varios habitantes de Duitama denunciaran la presencia de agrietamientos en un edificio ya terminado. «Unos habitantes preocupados evidencian que su edificio está teniendo agrietamientos, se acercaron a mi oficina, a verificar qué medidas podían tomar», señaló.

Tras esta denuncia, se inició una investigación que reveló que las fallas eran estructurales. Al revisar los documentos, se detectó que la firma que respaldaba los planos y cálculos estructurales no era auténtica. «La persona que aparecía firmando no había autorizado su firma y que la firma era una firma escaneada y plasmada en este documento», afirmó Cárdenas.

Posteriormente, se constató que no se trataba de un caso aislado. Según el abogado, «se empieza a indagar y encontramos que son más de 200 licencias que tendrían esta falla». Ante estos hallazgos, la Fiscalía imputó cargos al ex curador Miguel Leguizamón por falsedad en documento público. La próxima audiencia, que aún no tiene fecha definida, incluirá el reconocimiento de nuevas víctimas.

En este proceso ya se ha vinculado a la Superintendencia de Notariado y Registro, y al Municipio de Duitama, y se contempla la apertura de un proceso civil contra los constructores del edificio afectado. Cárdenas también explicó el papel de las curadurías urbanas, indicando que su función es verificar todos los requisitos técnicos y legales antes de otorgar una licencia de construcción.

Frente a la posibilidad de que existan más construcciones con licencias irregulares, el abogado señaló: «se corre el riesgo que no solamente sea con esta edificación, sino con otras construcciones», añadiendo que esto refleja la necesidad de fortalecer el control urbano. «Hoy las inspecciones no cuentan con la capacidad suficiente para hacer este control. El Municipio debe implementar urgentemente la creación de una nueva inspección para ese control urbano», advirtió.

Sobre posibles conexiones con las ya denunciadas estafas inmobiliarias en la ciudad, mencionó: «también se pudo evidenciar que algunos de estos casos habían sido licenciados dentro de estas situaciones que eran las ilusiones que le crean a la gente en algún momento de comprar algún inmueble en propiedad horizontal y pues que en realidad nunca se daba su entrega».

El abogado invitó a la ciudadanía a verificar sus licencias y buscar asesoría especializada antes de adquirir una propiedad. «Es muy importante que la gente antes de efectuar la compra se asesore bien, consulte a un abogado, consulte un arquitecto de confianza y verifique que todos los documentos de las obras estén al día», recomendó. Para ello, puso a disposición su oficina ubicada en el Parque Solano de Duitama, donde las personas pueden verificar si sus edificaciones figuran en el listado de licencias con irregularidades.