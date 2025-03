Jorge Bava y su sorpresiva revelación sobre Pablo Peirano en Santa Fe

Independiente Santa Fe continúa su curso en la liga colombiana. Luego de concretar tres victorias de manera consecutiva, el cuadro capitalino buscará mantener su senda frente al Atlético Bucaramanga, encuentro aplazado que se disputará este miércoles 19 de marzo en El Campín.

El nuevo DT es esperado

A la espera de lo que pueda pasar en el torneo local, las directivas encabezadas por el presidente Eduardo Méndez están finiquitando los detalles para contratar al nuevo entrenador de la institución. Es preciso recordar que Pablo Peirano abandonó el cargo el pasado 26 de febrero.

Pues bien, de no ocurrir nada extraordinario, el nuevo director técnico del equipo será Jorge Bava, estratega uruguayo de 43 años que dirigió al Liverpool de su país y al León de México, equipo en el que actualmente milita James Rodríguez.

Bava, a unos detalles de Santa Fe

En diálogo con ‘Carve Deportiva’, Jorge Bava confirmó que faltan algunos detalles para que se oficialice su llegada a Independiente Santa Fe, aunque reconoció que le gusta ser “prudente” en estos casos y por ello no daba nada por hecho.

“Estamos terminando de concretar todo. No lo anuncio porque soy prudente y respetuoso. No te digo un sí rotundo porque no terminamos de oficializar, pero sí está muy avanzado... Ya están cruzando los papeles los abogados. Lo más importante es que ya está el arreglo verbal, las condiciones y el tema reglamentario. Estamos terminando de concretar para oficializarlo, pero está todo muy avanzado... Ahora es un tema legal de papeleo y demás. Igual hay que ser prudentes, a mí me gusta... Se filtró que está avanzado, pero una vez que ponga la firma es un sí rotundo”, sentenció.

Por otro lado, reveló que había entablado comunicación con el cuadro cardenal desde “hacía muco tiempo”, pero desafortunadamente en esa ocasión estaba dirigiendo al Liverpool urguayo. Ahora bien, quedó en carpeta y ahora se puede dar la oportunidad de su llegada.

“Hacía mucho tiempo que se habían comunicado conmigo. No fue a las apuradas, se tomaron el tiempo y estudiaron todo. Después de la ida de Peirano, se tomaron un tiempo para pensarlo, se comunicaron a los 10 días de quedar eliminados de Libertadores y conversamos. Una vez que se comunicaron, todo empezó a avanzar”, mencionó.

Y complementó al respecto: “Desde que estuve en Liverpool, hubo una comunicación, pero pues yo estaba allá. Si en un año no pudiste arreglar, ya quedaste igual fichado por el club. Los que se han comunicado conmigo, ya lo habían hecho previamente. Fue un poco lo que pasó. Queda la tranquilidad de que es un club importante, un grande”

Revelación Bava-Peirano

Por último, Jorge Bava le agradeció públicamente a Pablo Peirano, exentrenador de Santa Fe, por la disposición que ha tenido a la hora de ayudarle con datos, recomendaciones y demás respecto al fútbol colombiano.

En este sentido reveló que su colega de profesión lo “impulsó” a tomar la decisión de venir a la capital colombiana para dirigir y le dio la tranquilidad de que su llegada traería cosas buenas, además de mantener un estilo definido de juego.

“A Pablo lo conozco hace tiempo y para todo estuvo a disposición. Incluso en la liga colombiana tuve un problema con la plataforma en la que trabajo y se me dificulta sacar datos, pero me proporcionó todo, a la orden conmigo, se comunicó y el profe Carballo también. Me contó de la vida cotidiana, del club y me impulsó. Por más que uno estudie y vea, estar adentro es otra cosa. Los datos que me dio, me dieron mucho sentido y la tranquilidad de que era un ciclo cumplido. Estaba contento de que fuera un uruguayo por las características y demás. Eso me dejó muy tranquilo y a la vez agradecido”, concluyó.