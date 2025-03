Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 19 de marzo de 2025 43:19 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre las declaraciones de Mateus Uribe, en las cuales dijo que Nacional entra a los partidos ganando 1-0 y que los rivales le tienen terror. César dijo: “Yo no creo que sea un problema de entendimiento, Mateus es un hombre claro y respeto su opinión, pero también es cierto que uno no puede compartirla”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “No hay que tomar literal la frase de Mateus ¿Cuál equipo comienza ganando 1-0? Es algo que no se puede tomar literal”.

