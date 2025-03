Renta Ciudadana marzo 2025: ¿Cuándo pagan el subsidio? Fechas clave del DPS y cómo consultar pago

Durante los últimos años en los que la economía colombiana se ha visto afectada por numerosos problemas, encareciendo los costos de los alimentos y de los servicios en el país, los subsidios que entrega mes a mes el gobierno nacional a través del Departamento de Prosperidad Social (DPS) han sido de gran ayuda para los hogares colombianos.

Esto es especialmente cierto para los hogares que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, que suelen ser los principales beneficiarios de estos programas que ofrece el Estado Colombiano.

Uno de esos programas es Renta Ciudadana, el cual es una de las tres líneas de subsidio que ofrece el DPS junto con Colombia Mayor y el programa de Devolución del IVA. Este ha sido de mucha ayuda para los hogares en situación de vulnerabilidad, ya que tiene una amplia cobertura y ayuda a muchos sectores de la población a cubrir sus gastos para necesidades básicas.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio de Renta Ciudadana?

El programa busca reducir la pobreza y mejorar la economía social, permitiendo así movilizar los activos en las economías locales. Es una transferencia monetaria que se entrega de forma mensual para aquellos que más lo necesitan en el país.

Puntualmente, solo algunos sectores de la población colombiana pueden acceder a este subsidio que entrega el DPS. Principalmente para familias que están clasificadas en los grupos A y B del Sisbén IV. En otras palabras, corresponde a las siguientes poblaciones de la nación:

Las diferentes comunidades indígenas del territorio colombiano

del territorio colombiano Personas que se encuentran en algún tipo de condición de discapacidad

Madres cabeza de hogar con menores de 6 años

De igual forma usted puede consultar de forma particular a través de los canales digitales del DPS si es o no beneficiario del programa de Renta Ciudadana. Esto lo puede hacer a través de ESTE ENLACE. Una vez se encuentre en la página oficial, debe diligenciar un formulario donde le pedirán algunos datos. Terminada esa acción, se le revelará si es o no uno de los miles de colombianos que pueden acceder al subsidio.

Recuerde que se trata de un pago que se realiza cada 45 días, por lo que, si usted es uno de los elegibles para el subsidio, podría recibir entre 220.000 y 500.000 pesos al mes, dependiendo de la situación económica y composición familiar de su hogar en particular.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana este mes de marzo de 2025?

El mes de marzo de 2025 corresponde al séptimo ciclo de pagos de Renta Ciudadana, por lo que se espera que el desembolso deba darse como de costumbre. No obstante, el Departamento de Prosperidad Social no ha confirmado una fecha exacta para el desembolso, por lo que se recomienda estar atento a los canales oficiales para el anuncio en particular.

De todas formas, el pago del subsidio para este mes de marzo es inminente, ya que el pago del séptimo ciclo debe hacerse según lo establecido por la normatividad del DPS. Recordando que el pago correspondiente al sexto ciclo se hizo entre el 27 de diciembre del año 2024 y el 30 de enero de este 2025.