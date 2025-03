“No nos importa si se hunde la reforma en el Congreso, la prioridad es la Consulta”: MinInterior

Colombia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la votación de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima del Senado y aseguró que en este momento la prioridad del Ejecutivo es avanzar con la consolidación del proceso de consulta popular para los próximos días.

En medio de la jornada de manifestaciones en apoyo a la Consulta Popular, el jefe de la cartera política aseguró: “A nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral en el Congreso, ya el presidente de la República con sus ministros tomó la decisión de una consulta popular, y la consulta va sí o sí”.

“A nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral”, aseguró el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la discusión de la reforma en el congreso, insistió en que la prioridad es la consulta popular de la que el gobierno ya tendría listas 11… pic.twitter.com/khk8NMTZeH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 18, 2025

Benedetti entregó detalles sobre lo que vendría en las próximas semanas para trabajar a favor de la reforma y aseguró que ya hay 11 preguntas planteadas por el presidente Gustavo Petro.

“Lo presentaremos en las próximas semanas, pero no hay afán, lo importante es que estén bien hechas las preguntas (…) vamos 11 y no pueden ser más de 12, quien tiene la última palabra para decidir cuáles van es el presidente”, dijo.