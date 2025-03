Marchas: En Armenia no habrá clases ni PAE, en demás municipios del Quindío si habrá clases y PAE

Armenia

En Armenia, la alcaldía no se acogerá al día cívico y no habrá clases en los colegios públicos, y aunque la gobernación del Quindío tampoco se acoge al decreto nacional si habrá clases en los colegios de los 11 municipios del departamento.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Educación, informó a las instituciones educativas del municipio, que, si bien los trabajadores del sector oficial continuarán sus labores de manera habitual este 18 de marzo, los maestros y funcionarios administrativos adscritos a las instituciones educativas oficiales harán uso de su derecho a la protesta en esta jornada, por lo que los estudiantes de la ciudad no tendrán clases en la jornada del martes.

Paula Andrea Huertas, secretaria de educación de Armenia

Efectivamente desde la Secretaría de Educación se ha tomado la decisión en conjunto con los rectores, no obstante que nuestro alcalde James Padilla García ha tomado la decisión de no acogerse al día cívico convocado por el señor presidente de la República, nosotros en ejercicio del respeto a los derechos fundamentales de los docentes y el derecho a la protesta y a la huelga pues que nuestros estudiantes no asistan a las instituciones en virtud de que debemos garantizar no solamente su seguridad, sino la seguridad de las instalaciones de las mismas y asimismo tomamos la decisión de cancelar el programa de alimentación escolar.

Y agregó “Pues ya al principio le señalaba que es parte de la garantía del ejercicio del derecho a la protesta que tienen los docentes y que en un 95% manifestaron su deseo de acudir a esa movilización social que fue convocada desde presidencia de la República.

En el caso de los administrativos, deberán reintegrarse a sus lugares de trabajo una vez culmine la jornada. Los celadores y auxiliares de servicios generales, debido a la necesidad del servicio, deberán permanecer en las instituciones educativas.

En los 11 municipios del Quindío si habrá clases

La secretaria de educación del Quindío Tatiana Hernández confirmó que, en Calarcá, La Tebaida, Circasia, Buenavista, Córdoba, Génova, Pijao, Montenegro, Quimbaya, Filandia y Salento si habrá clases en los colegios públicos y en algunos con horarios de emergencia por la participación de docentes en las marchas programadas para hoy en Armenia.

Cabe recordar que el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis anunció que no se acoge al día cívico decretado por el Presidente Gustavo Petro, pero respeta la participación de los funcionarios que quieran participar de la jornada.