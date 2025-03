La alcaldía de Armenia no se acogerá al día cívico este martes 18 de marzo: Alcalde James Padilla

Armenia

La alcaldía de Armenia no se acogerá al día cívico propuesto por el presidente Gustavo Petro para mañana martes 18 de marzo con motivo de las marchas convocadas para apoyar las reformas sociales y la consulta popular.

Así lo confirmó el alcalde de la capital del Quindío James Padilla García que señaló que “nosotros analizando esa decisión por parte del Gobierno Nacional de que el próximo martes será un día cívico, Armenia tiene una carga laboral intensa. Nosotros no podemos darnos esos lujos y es así que hasta el momento no hemos contemplado ninguna posibilidad de acogernos a ese mandato del señor presidente de decretar el día martes como día cívico. Definitivamente, la alcaldía de no se acogerá a esta medida”

A través de redes sociales otro alcalde que manifestó que no se unirá al día cívico es el de Montenegro Gustavo Pava que señaló que la administración, las actividades públicas y las clases en los colegios se desarrollará de manera normal.

En el caso de armenia, las centrales obreras, sindicatos e integrantes del pacto histórico han anunciado que la concentración iniciará mañana martes 18 de marzo a las 9 de la mañana en inmediaciones del Banco de la República en el centro de la ciudad y luego marcharán por las calles de la capital del Quindío