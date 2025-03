Lluvias generaron emergencias en albergue de desplazados del Catatumbo

Cúcuta

Las intensas lluvias que cayeron en las últimas horas generaron emergencias en la ciudad de Cúcuta, la situación más crítica se presentó en los albergues donde se encuentran los desplazados por la violencia del Catatumbo.

El fuerte aguacero tardó más de dos horas, tiempo suficiente para que se filtrara el agua y las áreas donde se encuentran más de doscientas personas afectadas entre adultos y niños que se vieron afectados por las precipitaciones.

Los desplazados dijeron a Caracol Radio que “primer aguacero y nos cae el agua encima, seguimos abandonados por el gobierno, viviendo en estas condiciones, adultos y niños donde la situación es así como ustedes la ven, el agua corriendo por las carpas”.

Otro advirtió “los niños se mojaron, no sabíamos que hacer, sacábamos agua, el agua se paso demasiado, se mojaron los colchones, se mojaron las cositas que teníamos acá. Necesitamos que nos ayuden que nos saquen de acá”.

Yuleima García coordinadora de la mesa de víctimas dijo a Caracol Radio que “Cúcuta ha sido la mayor receptora de víctimas, no estábamos preparados para atender este conflicto. Llevamos dos meses y no sabemos que va a pasar con estas familias, no hay planes de retorno ni de reubicación y estamos a la espera de decisiones para esta familia. Se decreta un estado de conmoción pero la realidad es que no hay nada”