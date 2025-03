En Neiva cerca de 500 niños no tendrán hogares infantiles, porque a sus funcionarios no les pagan.

Neiva

Así lo dio a conocer Claudia Osorio presidenta de la asociación sindical de trabajadores de hogares infantiles regional Neiva, quien argumentó que se realiza el paro porque el nuevo operador de los hogares infantiles del centro zonal Neiva no ha cancelado los sueldos del personal antiguo o de contrato indefinido a partir de enero, teniendo en cuenta que al operador del consejo comunitario de la comunidad negra de Turriquitadó del chocó quien tiene a cargo los pagos a los hogares infantiles en Neiva, se les ha cancelado el servicio de los hogares infantiles, entre el 27 y 28 de febrero. “Lo que entendemos ya les hizo la consignación de los dineros pero esos pagos no se han reflejado y hemos optado por hacer en el paro, si no se pronuncian será indefinido porque la gente no puede trabajar sin su pago se necesitan para las cosas más elementales de nuestras familias de nosotros mismos y ya los recursos ya no dan más”, expresó la líder sindical.

Protesta hogares infantiles

Foto: Claudia osorio Ampliar

Son 8 hogares infantiles con más o menos 80 a 100 personas quienes laboran y atienden en promedio en promedio de 50 a 55 niños y niñas en hogares pequeños y los hogares infantiles grandes atienden entre 100 a 120 niños.