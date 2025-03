Rosarienses plantean un cabildo abierto para definir el futuro del peaje

Cúcuta

La comunidad del municipio de Villa del Rosario continúa inconforme con el manejo que se ha dado a la temática del peaje de Lomitas, que fue desmontado por los mismos integrantes de esta población en una jornada que realizaron durante el fin de semana.

Posterior a ello se evalúan las posibilidades de iniciar nuevas acciones por medio de mecanismos de participación para que sean los mismos rosarienses los encargados de determinar el futuro de esta infraestructura.

“Dentro del comité de trabajo hay varios líderes sociales, amigos, empresarios, abogados, con quienes estaremos reunidos para dialogar acerca del trabajo que se hizo el día sábado. La idea principal es convocar un comité en el cual se efectúen acciones inmediatas y a largo plazo se pueda trabajar en el desmonte de este peaje. Vamos a trabajar para lograr hacer un cabildo abierto, trabajar con la Registraduría, recoger las firmas y lograr elevar esta propuesta a una consulta popular. Ojalá podamos trabajar a tiempo con la consulta popular que va a hacer el Gobierno Nacional y podamos incluir esa votación ante el pueblo de Villa del Rosario para que sean ellos quienes elijan si el peaje debe seguir o no” dijo a Caracol Radio Fabián Jaimes, líder de Villa del Rosario.

En estos comités un gran número de representantes de las comunidades y el sector comercio se han unido con el fin de exigir respuestas a la falta de inversión de los recursos que ellos venían aportando por medio de este peaje.

“Esos recursos que se recaudan no se ven invertidos dentro de nuestro municipio de Villa del Rosario, sino son recursos que vienen destinados para las otras vías, más no para nuestro municipio, por eso en este comité hacen parte un grupo importante de empresarios y abogados y pues tenemos al tanto que los concejales y el alcalde, también están dispuestos a colaborar, entonces estamos prestos a estar con la comunidad, no sólo en el tema del peaje, sino con otras más inconsistencias que hay dentro de nuestro municipio” puntualizó Jaimes.

Llaman a toda la comunidad del municipio de Villa del Rosario a unirse a esta campaña, y llegado el momento a participar del cabildo y así dar una solución definitiva a esta problemática.